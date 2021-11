In der City-Galerie in Siegen sind wieder Corona-Schnelltests möglich. (Symbolbild)

Pandemie Corona in Siegen: Wieder Testzentrum in City-Galerie

Siegen. Ab sofort sind wieder Corona-Schnelltests in der City-Galerie Siegen möglich. Das Ergebnis gibt es nach rund 15 Minuten.

Im Obergeschoss der City-Galerie Siegen können Bürgerinnen und Bürger ab sofort wieder kostenlos einen Corona-Schnelltest vornehmen lassen.

Betrieben wird das Schnelltest-Center von Medicare Testzentrum, heißt es dazu in einer Mitteilung. „Das Einkaufen in der City-Galerie Siegen ist aufgrund unseres umfangreichen zertifizierten Hygiene- und Präventionskonzepts sicher, das Infektionsrisiko im Handel nachweislich gering“, so Center-Manager Wladimir Senkewitsch.

Für Termin in City-Galerie Siegen vorher ins Netz

Besucherinnen und Besucher buchen vorab einen Termin auf covid-testzentrum.de/siegen-citygalerie. Die Tests werden von geschultem Personal vorgenommen. Das Ergebnis ist nach etwa 15 Minuten verfügbar.

