Beim Kreisgesundheitsamt geht am Montag ein positives Corona-Testergebnis ein. Derzeit sind 142 Menschen in Siegen-Wittgenstein bekanntermaßen infiziert.

Pandemie Corona in Siegen-Wittgenstein: Ein neuer Fall im Kreisgebiet

Siegen-Wittgenstein. Die Zahl der Corona-Infizierten in Siegen-Wittgenstein fällt leicht. Am Montag kam ein neuer Fall dazu, acht weitere Menschen gelten als genesen.

Ein weiteres positives Corona-Testergebnis aus Siegen-Wittgenstein meldet das Kreisgesundheitsamt am Montag. Es handelt sich um eine Frau um die 50 aus Erndtebrück, die Kontakt zu einem bereits bekannten Infizierten hatte.

Aktuell befinden sich fünf Covid-19-Patienten in stationärer Behandlung, zwei davon intensivmedizinisch. Acht Personen konnten am Montag als genesen aus der Überwachung des Kreisgesundheitsamtes entlassen werden. Diese wohnen in Siegen (ein Mann um die 20 und drei Frauen Mitte 20, um die 30 und um die 40), Kreuztal (zwei Männer um die 30 und Mitte 50), Netphen (ein Jugendlicher) und Neunkirchen (Frau um die 20).

Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 718 Personen aus Siegen-Wittgenstein mit dem Coronavirus infiziert, 568 sind wieder genesen, acht verstorben. Aktuell infiziert sind 142 Personen.

Corona und Schulen in Siegen-Wittgenstein

Noch vor dem Wochenende waren die 2a und 2b der Spandauer Grundschule unter Quarantäne gestellt worden. Gleiches gilt für den größten Teil der Q1 des Städtischen Gymnasiums Kreuztal (wir berichteten).

