Corona in Siegen-Wittgenstein: Eine neue Infizierte im Kreis

Siegen-Wittgenstein. Aktuell in Siegen-Wittgenstein 41 Erkrankte mit Covid-19. 80.000 FFP2-Masken für Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Corona-Tests ausgeweitet.

Seit Sonntagabend, 10. Mai, ist ein positives Corona-Testergebnis im Kreisgesundheitsamt eingegangen: Es handelt sich um eine Frau um die 80 aus Kreuztal. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 304 Personen in Siegen-Wittgenstein mit dem Coronavirus infiziert, davon sind aktuell 41 Personen erkrankt, acht verstorben. Sieben Erkrankte werden derzeit im Krankenhaus behandelt, keiner auf Intensivstation.

WP-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Jeden Morgen wissen, was in unserer Region und der Welt wichtig ist und wichtig wird E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.* Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Zahl der Genesenen ist auf 255 angestiegen, da seit gestern weitere elf Patienten aus der Überwachung des Kreisgesundheitsamtes entlassen werden konnten. Dabei handelt es sich um fünf Personen aus Siegen (Mann Mitte 20, Frau und Mann Anfang 30, Frau Mitte 40 und Frau um die 80), eine Frau um die 60 und ein Mann Anfang 70 aus Kreuztal, zwei Männer um die 50 und Anfang 60 aus Hilchenbach, eine Frau Anfang 60 aus Netphen und eine Frau um die 40 aus Neunkirchen.

Alle Patienten in Siegen-Wittgensteiner Kliniken werden auf Corona getestet

Die Versorgung mit Schutzausrüstung hat sich zuletzt deutlich verbessert, so der Kreis. Am Freitag und Montag konnte das Amt für Bevölkerungsschutz 80.000 FFP2-Masken an Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, mobile Pflegedienste und den Rettungsdienst verteilen. Die Masken stammen aus zwei Lieferungen des Landes.

Um einen besseren Überblick über die Verbreitung des Coronavirus zu erhalten und eine unbemerkte Weiterverbreitung des Virus zu vermeiden, werden in den großen Krankenhäusern im Kreis inzwischen regelmäßig alle neu aufgenommen Patienten auf eine Infektion mit dem Coronavirus untersucht. Dabei sind aber bisher nur ganz vereinzelt positive Testergebnisse zu verzeichnen gewesen, so das Kreisgesundheitsamt.

Auch im Studentenwohnheim in der Engsbach in Weidenau wurde zwischenzeitlich eine weitere Testung aller Bewohner abgeschlossen und ausgewertet. Hierbei wurde aber nur noch ein weiterer positiver Coronafall festgestellt. Dieser ist bereits in der vergangenen Woche in die Statistiken für den Kreis Siegen-Wittgenstein eingeflossen.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Das Corona-Newsblog aus dem Siegerland finden Sie hier.

Hier geht es zum Newsblog mit den aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus.