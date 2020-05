Corona in Siegen-Wittgenstein: Zahlen sind stabil

Die Corona-Zahlen in Siegen-Wittgenstein sind stabil, in den vergangenen 24 Stunden wurde erneut keine neue Infektion festgestellt.

Siegen-Wittgenstein. Eine Siegenerin konnte als genesen aus der Überwachung des Kreisgesundheitsamtes entlassen werden. Die Zahl der Corona-Infektionen bleibt stabil

In den vergangenen 24 Stunden hat es fast keine Veränderungen der Corona-Situation in Siegen-Wittgenstein gegeben. Eine Frau, Mitte 20, aus Siegen konnte als genesen aus der Überwachung des Kreisgesundheitsamtes entlassen werden.

Damit liegt die Zahl der seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus infizierten Personen im Kreisgebiet unverändert bei 307. Die Zahl der Genesenen steigt auf 272.

27 Personen sind derzeit an Covid-19 erkrankt, acht verstorben. Von den Erkrankten werden fünf in einer Klinik behandelt, einer intensivmedizinisch. 84 Personen befinden sich in Quarantäne. In dieser zu Ende gehenden Woche wurden im Auftrag des Kreisgesundheitsamtes 283 Testungen auf das Coronavirus durchgeführt.

7000 Coronatests in Siegen-Wittgenstein

Insgesamt haben die Krankenhäuser und das Kreisgesundheitsamt seit Beginn der Pandemie jeweils rund 3500 Abstriche veranlasst bzw. genommen. Damit wurden bisher in Siegen-Wittgenstein annähernd 7000 Tests auf Infektionen mit dem Coronavirus durchgeführt.

