Corona Kreuztal: Impfen in Otto-Flick-Halle – großer Andrang

Fast 1000 Menschen ließen sich am 2. Adventswochenende in der Otto-Flick-Halle in Kreuztal impfen. Ein gutes Ergebnis, findet Dr. Jan Khalil (vorne).

Kreuztal. Am Wochenende bestand die Möglichkeit, sich in der Otto-Flick-Halle in Kreuztal gegen Corona impfen zu lassen. Dieses Angebot nahmen viele wahr.

Auch in der Otto-Flick-Halle in Kreuztal war der Andrang beim Impfen gegen Corona groß. „Bitte einmal den Arm freimachen, dann Feuer frei“ – diesen Satz sagte Saskia Ehrlicher an diesem Wochenende in der Otto-Flick-Halle zur Genüge. Ob es fast 1000 Mal war, weiß die Intensiv-Krankenpflegerin aus dem Siegener Marien-Krankenhaus nicht. Aber bei fast 500 Piksen am Tag war das Team von Dr. Jan Khalil von der hausärztlichen Kooperationsgemeinschaft Oberes Ferndorftal- Dahlbruch gut dabei.

Am Eingang wurden die Impflinge von Soza Rahimi und Sandra Dietrich in Empfang genommen. Hier wurde auch die Krankenversicherungskarte eingelesen und die Unterlagen überprüft, die die meisten Besucher schon ausgefüllt mitgebracht hatten. An der nächsten Station testete die medizinische Fachangestellte Antonia Steinke die Impfwilligen dann auf Corona. Die weitere Arbeit übernahmen dort Amelie Bechheim und Marta Rukober. Bei einem negativen Testergebnis ging es später in eine der vier Impfstellen.

Dr. Jan Khalil freute sich bereits am Samstag, dem ersten Tag der zweitägigen Impfaktion, über den guten Verlauf: „Durch die Terminvergaben funktioniert alles sehr gut. Keiner muss lange warten, niemand ist frustriert.“ Das erzeuge gute Stimmung beim gesamten Team und bei den Personen, die sich mit dem Impfstoff von Moderna impfen lassen würden. Bereits im Sommer hatte er an mehreren Wochenenden in der Otto-Flick-Halle geimpft. Damals hatte es „Johnsen & Johnsen“ gegeben.

Eduard Tomas hat bei seinen ersten beiden Impfungen den Impfstoff von Biontech/Pfizer bekommen. Der 59-Jährige ist aus Geisweid gekommen, um sich eine Booster-Impfung abzuholen. Skeptisch ist er nicht, wenn er mehrere Impfstoffe in seinem Körper hat. „Mein Sohn ist Apotheker. Er meint, eine Kreuzimpfung sei der beste Schutz. Ich bin von der Impfung vollkommen überzeugt. Ich möchte andere und mich vor Corona schützen“, erklärt Eduard Tomas.

Markus Kray aus Freudenberg sitzt auch im Ruhebereich und hat vor wenigen Minuten seine Booster-Impfspritze bekommen. Der 57-jährige ist stark übergewichtig und gehört mit Bluthochdruck und Diabetes zu den Risiko-Patienten. „Ich unterstützte die Impfaktion gerne und möchte mich so gut es geht schützen. Bedenken wegen Nebenwirkungen habe ich keine.“ Er habe grundsätzlich nichts gegen Impfungen.

Pascal Beusen aus Hilchenbach hat sich im Juni die erste Impfung geben lassen, da seine Frau damals schwanger war und er allen den besten Schutz bieten wollte. „Da ich in der Logistik-Branche arbeite und jeden Tag mit vielen Menschen zu tun habe, ist es mir besonders wichtig, geschützt zu sein und andere besten Schutz zu bieten“, so der 31-Jährige.

Birgit Krämer und ihr Mann Peter haben sogar rund 100 Kilometer Fahrtstrecke auf sich genommen und sind aus Bad Laasphe zum Impfen nach Kreuztal gekommen. Wir haben zwar in Bad Berleburg ein neues Impfzentrum, aber da haben wir nicht so schnell einen Termin bekommen“, so Birgit Krämer. Ihr Mann ist beruflich viel unterwegs. „In den letzten zwei Monaten war ich dreimal im Ausland. Da ist es umso wichtiger, dass ich den Virus nicht mit nach Hause schleppte“, so der 62-jährige. Am Samstag ließen sich 478 Menschen in der Otto-Flick-Halle impfen. Elf davon bekamen ihre Erstimpfung, eine Person die Zweit-Impfung. Am kommenden Wochenende soll es eine weitere Impfaktion der Turnhalle an der Moltkestraße geben.

