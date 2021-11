Corona Kreuztal: Kulturbetreiber brauchen weiter viel Geduld

Kreuztal. Nicht alle Kulturinstitutionen in Kreuztal kommen gleich gut durch die Krise. Eine Institution sticht erfolgreich hervor, andere hinken hinterher.

Nicht alle Kulturinstitutionen kommen gleich gut durch die Pandemie. Das wurde im Kulturausschuss des Rates der Stadt Kreuztal deutlich. Dort stellte Kulturamtsleiter Holger Glasmachers die aktuellen Besucher- und Teilnehmerzahlen der Stadtbibliothek, der Musikschule, der Volkshochschule und des Kreuztal-Kultur-Programms vor.

Kreuztal: Das sind die Besucherzahlen der Kulturinstitutionen

Bibliothek: „Die Bibliothek ist hoch zufrieden“, sagte Holger Glasmachers. Der Bibliotheksbetrieb habe „relativ normal Fahrt aufgenommen“ nach dem Lockdown. Seit Juni gebe es pro Monat durchschnittlich 12.000 Entleihungen sowie 100 Neuanmeldungen. Das entspreche in etwa auch den Zahlen der Vor-Corona-Zeit. „Die Bibliothek befindet sich wieder voll auf Kurs“, so Glasmachers. 88 Veranstaltungen führte das Team seit Mitte des Jahres durch.

Musikschule: Die Grundschulinstrumentalkurse werden „fast wie vor der Pandemie“ besucht. Auch gelang es der Musikschule, die Abmeldungen aus der Corona-Zeit in etwa wieder auszugleichen. Im Februar 2020 betrug die Zahl der Musikschüler 280, im November diesen Jahres 275.

Volkshochschule: Die Volkshochschule verzeichne derzeit „gewisse Schwankungen“, so Glasmachers. 1040 Teilnehmer gebe es in diesem Semester, vor Corona waren es 1500. „Man muss Geduld haben“, sagt Glasmachers über das Einpendeln der Zahlen. Auch habe die VHS-Zweigstellenleiterin, die kürzlich das Amt übernommen habe, wieder aufgehört, die VHS werde derzeit nur kommissarisch geleitet.

Adventsprogramm Das Kulturbüro hat sich für die Adventszeit ein besonderes, kostenfreies Programm ausgedacht: Jeden Mittwoch im Dezember soll von 18 bis 18.30 Uhr jeweils ein Posaunenchor zwischen den Villen auftreten. Am zweiten, dritten und vierten Adventssonntag soll in Dreslers Park (hinter den Villen) um 16 Uhr jeweils ein Konzert stattfinden. Auftreten werden die Hornisten der Philharmonie Südwestfalen (PhilSW Horns) und das Hartmut-Sperl-Trio. Für den vierten Advent (19. Dezember) wurden die Kreuztaler Vereine angefragt. An diesem Datum werden die Chöre Intermezzo, die Chorgemeinschaft St. Augustinus (Stift Keppel) und das Blasorchester Kreuztal auftreten. „Der Park wird illuminiert sein“, so Holger Glasmachers.

Kreuztal Kultur: „Wir sind relativ zufrieden mit den Besucherzahlen“, sagt Holger Glasmachers. Bei den Veranstaltungen im Januar/Februar würde bei den Karten zugegriffen, bei den Kulturveranstaltungen im November und Dezember herrsche mehr Zurückhaltung aufgrund der derzeit steigenden Corona-Zahlen. Das Kulturbüro hatte die Spielzeit aus der vergangenen Saison komplett auf diese verschoben. 20 Prozent der im vergangenen Jahr verkauften Karten seien wieder zurückgegeben worden, der Rest der Tickets sei behalten worden. Im Durchschnitt besuchten 70 bis 80 Besucher die Kreuztal-Kultur-Veranstaltungen, vor Corona waren es 150. „Die Leute sind sehr vorsichtig“, meint Glasmachers.

Gelbe Villa: Aktuelle Besucherzahlen für die Kunstsammlung in der Gelben Villa legte Frank W. Frisch (FDP) vor.. Vom 11. Mai bis 29. September besuchten 167 Menschen die Gelbe Villa. Gerade an den Kreuztalsommer-Sonntagen herrschte besonders viel Andrang. Es komme aber kaum jemand dorthin, „ohne dass ich die Menschen vor der Türe angesprochen habe, ob sie mal reinschauen wollen“, betont Frisch. „Wenn die Leute zu einem Konzert wollen, haben sie Sorge, dass sie im Saal oder am Konzert-Ort keinen Platz mehr bekommen. Nach den Konzerten nach 17 Uhr kommt auch nur im Ausnahmefall noch jemand in die Ausstellung.“ Frank W. Frisch wünscht sich daher mehr und offensichtlichere Werbung, nicht nur ein „winzigen Satz am Ende einer Faltung auf Flyern und Plakaten zu kreuztalsommer“, heißt es in seinem Schreiben.

