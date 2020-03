„Die Bestattungskultur hat sich komplett verändert“, sagt Otto Henrik Giesler. In fünfter Generation führt er ein Bestattungshaus in Kreuztal, die durch das Coronavirus eingetretene Situation ist auch für ihn eine völlig neue Herausforderung. Er versuche einen Mittelweg zu finden, sagt der Bestatter, um sowohl den Bedürfnissen der Hinterbliebenen als auch den erforderlichen Vorkehrungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gerecht zu werden.

Schwierige Umstände im Siegerland

Die Schwierigkeiten beginnen schon mit den unklaren Vorgaben. Die Landesregierung erlaube Bestattungen „in kleinem Kreis“, erläutert Giesler. Manche Friedhofsträger jedoch hätten strengere Auflagen oder Trauerfeiern komplett untersagt, das sei unterschiedlich von Stadt zu Stadt, von Friedhof zu Friedhof.https://www.wp.de/staedte/siegerland/bestattungsinstitut-giesler-beerdigung-ist-immer-einmalig-id215470449.html

Außerdem zählen Bestatter in Nordrhein-Westfalen noch nicht zu den systemrelevanten Berufen. Das sei in anderen Bundesländern schon anders, so Giesler, seine Kollegen und er arbeiten darauf hin, diesen Status auch in NRW zu erreichen. Das sei unter anderem wichtig, um an Schutzkleidung und Masken zu kommen, die seine Mitarbeiter brauchen, um die Verstorbenen abzuholen und vorzubereiten. Und natürlich habe auch sein Team, so wie jeder Mensch, mit der Sorge vor einer Infizierung zu kämpfen. Der Kundenkontakt ist deshalb auf ein Minimum reduziert.

Trauerfeiern während der Coronakrise

Unter diesen schwierigen Umständen versuchen die Bestatter, die Hinterbliebenen in dieser ohnehin belastenden Situation bestmöglich zu begleiten. „Wir versuchen Möglichkeiten zu schaffen, würdig Abschied zu nehmen“, sagt Giesler. Da in geschlossenen Räumen kaum noch etwas stattfinden kann, finden die Trauerfeiern unter freiem Himmel statt und mit begrenzter Personenzahl. Einladungen zu den Begräbnisterminen sind aus den Traueranzeigen verschwunden.

Siegen und Umland Nicht mehr Todesfälle Eine durch das Coronavirus erhöhte Sterberate stelle er nicht fest, sagt Otto Henrik Giesler. Im Frühjahr gebe es erfahrungsgemäß immer etwas mehr Tode, aber im Vergleich mit anderen Jahren sei kein nennenswerter Unterschied zu erkennen. Die neue Gedenkseite des Bestattungshauses finden Sie unter www.bestattungshaus-giesler.de/de/gedenken.

So gut es geht „draußen wie drinnen“ zu organisieren, ist dabei Gieslers Ansatz. Das bedeutet natürlich einen höheren Aufwand und viel Detailarbeit, über den richtigen Abstand der Stühle bis zu gestalterischen und atmosphärischen Elementen wie Kerzen, was je nach Wetterlage auch eine Herausforderung bedeuten kann.

Bestattung per Videoübertragung

Für diejenigen, die nicht kommen können, weil die Gruppe nicht zu groß werden darf oder weil sie selbst nicht mehr reisen können, sucht Giesler digitale Lösungen. Für eine Kundin aus der Schweiz organisierte er erstmals eine Videoaufzeichnung einer Trauerfeier. Auf der Homepage des Bestattungsinstituts hat er ein Gedenkportal eingerichtet, mit Traueranzeige, Bildergalerie und einem Kondolenzbuch. Trauernde können hier auch Kerzen in verschiedenen Größen und Farben für die Verstorbenen bestellen und persönliche Abschiedsworte hinterlassen.

„Es ist nicht gut, das auf die lange Bank zu schieben“, sagt Giesler zu der Variante, die „echte“ Trauerfeier mit Sarg oder Urne nachzuholen. Das sei natürlich möglich, aber momentan könne keiner sagen, wann. Und zum Abschied nehmen, seien Rituale wichtig, das weiß der Bestatter aus seiner langjährigen Erfahrung. Deshalb versuche er Wege zu finden, dies „Familien in einem schönen Rahmen“ zu ermöglichen, auch in diesen unwirklichen Zeiten.

