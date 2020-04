Corona: Kreuztaler Firma entwickelt Spuckschutz für Taxis

Ferndorf. Siplast in Ferndorf reagiert auf die Coronakrise: Der selbst entwickelte Spuckschutz für Autos ist nicht nur für Taxiunternehmen interessant.

Die Kreuztaler Firma Siplast hat ein neues Produkt entwickelt: den Spuckschutz für Taxis – eine Hilfe für sonst ungeschützte Fahrer, die ihrer Beförderungspflicht nachkommen müssen, und für verunsicherte Kunden, die durch Corona nur noch selten oder gar nicht mehr Taxi fuhren.

Hilchenbacher Taxiunternehmer fragte an

Siplast entwickelte aus durchsichtigem Kunststoff einen passgenauen und stabilen Spuckschutz. Dieser kann ganz einfach und schnell zwischen Fahrerkabine und Rücksitzbereich angebracht werden. Der erste Taxiunternehmer, der sich an Siplast wandte, kam aus Hilchenbach. Er hatte auf der Facebook-Seite des Kreuztaler Unternehmens den dort angebotenen Trennschutz für Kassen- und Thekenbereiche von Geschäften gesehen. Er kam nach Feierabend bei Siplast in Kreuztal vorbeigefahren und fragte nach einer individuellen Lösung für seine Taxen.

Die beiden Geschäftsführer Ingo und Volker Weihe nahmen Maß. Am nächsten Tag bekam der Taxiunternehmer die Lösung präsentiert und eingebaut. Dabei war den Brüdern vor allem der Sicherheitsaspekt wichtig. Der Schutzschild darf im Falle eines Unfalls nicht verletzen, die Sicht des Fahrers wird nicht beeinträchtigt und die Vordersitze bleiben verstellbar.

Beispiel Dialysefahrten: Schutz für Fahrer und Fahrgäste

Für Geschäftsführer Volker Weihe ist es ein gutes Gefühl, schnelle und sichere Hilfe bieten zu können. Die Taxiunternehmen seien kreativ und wollten ihre Mitarbeiter und Kunden schützen. „Sie brauchten nur professionelle Hilfe dabei.“

Inzwischen haben weitere Taxiunternehmer die Trennwand eingebaut, darunter auch Tim Scholemann aus Attendorn. Der individuelle Schutz begeistert ihn. „Es ist eine perfekte Lösung. Ich habe morgens angerufen, drei Stunden später konnte ich die passenden Trennwände abholen.“ Taxi Scholemann fährt viele Dialysepatienten und ältere Kunden.

Auch für Polizeiwagen interessant?

Volker Weihe kann sich vorstellen, dass die Trennwand auch für Mietwagenfirmen, Mitfahrgemeinschaften oder für Polizeiwagen eine geeignete Lösung wäre. Die Firma Siplast hat ihren Geschäftssitz in Ferndorf. Sie stellt Präsentations- und Werbemittel her, zum Beispiel Ringbücher, Mappen, Schnellhefter oder Handyhalter. Das Familienunternehmen in der 3. Generation hat rund 30 Mitarbeiter, in diesem Jahr kann es 60-jähriges Bestehen feiern.

