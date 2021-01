Corona-Lockdown: Kreuztal Kultur verschiebt Januar-Termine

Kreuztal Kreuztal Kultur muss Termine mit Horst Schroth, Christoph Reuter, Claudia Endres wegen des Lockdowns verlegen. Tickets bleiben gültig.

Wegen der verlängerten Corona-Maßnahmen bis zum 31. Januar muss Kreuztal Kultur einige Veranstaltungen auf spätere Termine verschieben.

- "xpeditionen@kreuztal: Claudia Endres – Soul of India", für Sonntag, 17. Januar 2021, in der Turn- und Festhalle Buschhütten angekündigt, findet nun am Sonntag, 16. Januar 2022 statt. Der Ort bleibt derselbe.

- "Alle sind musikalisch! (außer manche)" von und mit Christoph Reuter wandert ebenfalls um ein Jahr nach hinten: von Sonntag, 24. Januar 2021, auf Samstag, 29. Januar 2022, in der Weiße Villa in Dreslers Park.

- Horst Schroths Gastspiel "Schlusskurve" wird zum zweiten Mal verschoben. Ursprünglich geplant für den 2. April 2020 muss der Ersatztermin am Freitag, 29. Januar, ebenfalls entfallen. Dafür ist nun Sonntag, 2. Mai 2021, für den Auftritt im Eichener Hamer vorgesehen.

Alle bereits erworbenen Tickets der verschobenen Veranstaltungen behalten ihre Gültigkeit für die neuen Termine, wie Kreuztal Kultur erläutert. Wer die Eintrittskarten zurückgeben möchte, kann das gegen eine volle Rückerstattung des Ticketpreises oder im Tausch gegen einen gleichwertigen Ticket-Gutschein tun. Rückgaben per Post sind möglich unter Kulturamt Kreuztal, Siegener Straße 18, 57223 Kreuztal. Es besteht eine Rückgabefrist bis zum 19. Februar 2021. "Es gilt der Poststempel als Nachweis", heißt es weiter.

Kreuztalkultur informiert unter kreuztal-kultur.de und auf der Facebook-Seite facebook.com/kreuztalkultur über alle weiteren Entwicklungen und kurzfristig notwendigen Änderungen im Spielzeitverlauf.

