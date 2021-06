Corona: Noch kein digitales Zertifikat im Impfzentrum Siegen

Im Impfzentrum des Kreises Siegen-Wittgenstein an der Eiserfelder Straße wird es noch keine digitalen Impfzertifikate geben.

Siegen. Im Corona-Impfzentrum in Siegen können noch keine digitalen Impfzertifikate ausgestellt werden. „System muss auf Herz und Nieren geprüft werden.“

Wer bereits eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten hat, konnte diese bisher ausschließlich über den gelben Impfausweis (oder eine gesonderte Bescheinigung) nachweisen.

Mit dem elektronischen Impfzertifikat soll das bald auch digital möglich sein. Das Covid-19-Impfzertifikat umfasst einen QR-Code, mit dem die Impfung elektronisch bescheinigt wird. Mit der geplanten CovPass-App bzw. über die Corona-Warn-App kann der Code gescannt und das Impfzertifikat so auf dem Smartphone vorgehalten werden, teilt die Kassenärztliche Vereinigung Westfelaen-Lippe mit.

„Das elektronische Impfzertifikat ist für die Bürgerinnen und Bürger eine smarte Lösung. Allerdings ist der traditionelle Papier-Impfausweis weiterhin uneingeschränkt gültig. Es gilt hier kein entweder oder“, erklärt Thomas Müller, Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL).

Datenschutz muss geklärt werden

Im Moment können in den Vertragsarztpraxen sowie in den Impfzentren noch keine elektronischen Impfzertifikate ausgestellt werden. Viele Softwarehersteller befänden sich derzeit noch in der technischen Entwicklung und Erprobung der Verfahren. Auch müssten noch verschiedene Datenschutzaspekte geklärt werden.

„Bevor es mit der flächendeckenden Ausstellung der Impfzertifikate losgehen kann, muss das System auf Herz und Nieren geprüft werden, um so einen möglichst reibungslosen Ablauf für alle Beteiligten zu ermöglichen“, betonen Dr. Dirk Spelmeyer, Vorstandsvorsitzender der KVWL und Dr. Volker Schrage, stellvertretender KVWL-Vorstandsvorsitzender.

Es seien noch viele Detailfragen zu klären.

