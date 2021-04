Corona-Pandemie: Uni Siegen bietet digitale Studienberatung

Siegen. Wegen der Corona-Pandemie informiert die Uni Siegen mit dem Aktionstag „Ready to Study Digital“ zum zweiten Mal online über ihr Studienangebot.

Was Abiturienten ein Studium bringt, welche Fächer und Richtungen es überhaupt gibt, soll im Zuge des Aktionstags „Ready to Study Digital“ am Samstag, 8. Mai, in Siegen erläutert werden.

Die Uni Siegen will Studieninteressierten digital die Möglichkeit geben, sich über ein Studium zu informieren. Die Anmeldung ist bis Montag, 3. Mai, hier möglich.

„Nachdem das Angebot bei der ersten digitalen Auflage von ‚Ready to Study‘ im vergangenen Jahr bereits auf große Nachfrage gestoßen ist, haben wir das Programm noch einmal deutlich erweitert“, sagt Philipp Schmidt, Leiter Referat Studierendenservice.

„Leider können wir die Studieninteressierten immer noch nicht persönlich auf dem Campus begrüßen, aber wir wollen den jungen Menschen trotzdem einen möglichst umfangreichen Einblick in das Studium und Leben an der Universität Siegen bieten.“

Siegener Programm mit vielen Punkten

Zwischen 9.30 Uhr und 16 Uhr bieten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zentralen Studienberatung sowie der fünf Fakultäten insgesamt 20 Veranstaltungen an, die überwiegend über Zoom stattfinden. Das Angebot reicht von allgemeinen Informationen zur Studienplatzbewerbung bis zur Vorstellung einzelner Studiengänge wie Lehramt,Maschinenbau, Psychologie, Wirtschaftsinformatik, digitale Gesundheitswissenschaften oder aus dem Bereich Gesellschaftswissenschaften.

Studieninteressierte erhalten einen Einblick ins Studium und können ihre Fragen loswerden. Das komplette Programm ist auf der Homepage unter www.uni-siegen.de zu finden. Zwischen 12.30 Uhr und 14 Uhr gibt es außerdem einen Live-Talk auf dem Instagram-Kanal der Uni Siegen. Studierende berichten über das Studium und Leben in Siegen und stehen für Fragen zur Verfügung. Professorin Alexandra Nonnenmacher, Prorektorin für Bildung, gibt einen Ausblick auf das Wintersemester.

Bereits im Vor- und Nachgang von „Ready to Study“ bietet die Zentrale Studienberatung zudem zwei Workshops an. „Skill dich mal – Deine Interessen und Stärken im Check“ am Freitag, 7. Mai, und „Lost in der Studienwahl? Kriterien für deine Entscheidung“ am Montag, 10. Mai, runden das Angebot ab.

