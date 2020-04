Corona: Polizei beendet in Buschhütten Autofahrt zu dritt

Buschhütten. Zu dritt im Auto in Buschhütten unterwegs: Die Polizei stoppt den Twingo zunächst zur Coronakontrolle – und entdeckt weiteres Fehlverhalten.

Weil sie zu dritt in einem Twingo fuhren, hielten am Dienstagmorgen gegen 1.45 Uhr Beamte der Wache Weidenau das Fahrzeug in der Bottenbacher Straße an. Die Beamten wollten zunächst nur kontrollieren, ob die drei 18- bis 21-Jährigen in Coronazeiten zusammen im Fahrzeug fahren durften.

Dies durften sie nicht, da sie weder verwandt sind noch in einem Haushalt zusammen leben. Weiterhin war der Twingo nicht zugelassen, das Kennzeichen entstempelt und somit auch nicht versichert. Der 18-jährige Fahrer hat zurzeit keinen Führerschein. Da er angab, regelmäßig Drogen zu konsumieren und dies auch im Laufe des Abends, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

