Corona Siegen: Impfen im Jung-Stilling und Bethesda

Diakonie und Kirchenkreis Siegen impfen: Am Ev. Gemeindehaus in Wilnsdorf war der Andrang groß.

Siegen/Freudenberg/Wilnsdorf. Vier offene Impftermine haben Diakonie und Ev. Kirchenkreis im Siegerland angeboten und mehr als 1000 Mal geimpft. Nächste Woche geht es weiter.

Ob in der Siegener Martinikirche oder in den evangelischen Gemeindehäusern in Freudenberg, Geisweid und Wilnsdorf: Bei den vier offenen Impfterminen der Diakonie in Südwestfalen und des Evangelischen Kirchenkreises Siegen war der Andrang groß.

Mehr als 1000 Menschen haben ihre Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Nahmen die Mediziner des Diakonie Klinikums bei der großen Mehrheit eine Auffrischung des Impfschutzes vor, wurden dennoch auch einige Erst- und Zweitimpfungen verabreicht.

Ehrenamtliches Engagement in Siegen

„Ich freue mich, dass so viele Menschen unser Angebot für eine Impfung gerne angenommen haben. Wir konnten dadurch einen ergänzenden Beitrag auf dem Weg zu einer allgemein erhöhten Impfquote leisten“, betonte Superintendent Peter-Thomas Stuberg.

Neben jeweils drei bis vier Medizinern des Diakonie Klinikums kümmerten sich zahlreiche weitere Mitarbeitende der Diakonie vor Ort um die Organisation und Abwicklung. „An sie geht ein herzlicher Dank dafür, dass sie sich über ihren eigentlichen Dienst hinaus engagiert haben und für einen reibungslosen Ablauf gesorgt haben“, schloss sich Diakonie-Geschäftsführer an.

Zahlreiche Impfwillige erhielten im Gemeindehaus „Mittendrin“ in Siegen-Geisweid ihre Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung. Foto: Diakonie in Suedwestfalen

„Die Aktion ist wunderbar gelaufen – es freut mich sehr, dass wir so vielen Menschen unbürokratisch und schnell zu einer Impfung verhelfen konnten.“

Weiterer Termin in Siegen und Freudenberg

Am Mittwoch, 15. Dezember, bietet das Diakonie Klinikum in Siegen und Freudenberg Erst-, Zweit und Auffrischimpfungen an. Und zwar in der Cafeteria des Jung-Stilling-Krankenhauses, Wichernstraße 40, und im Untergeschoss des Bethesda-Krankenhauses, Euelsbruchstraße 39) jweisl von 15 bis 19 Uhr. Verimpft werden die Vakzine von Biontech/Pfizer, Moderna und Johnson&Johnson. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

