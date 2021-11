Corona Siegen:2G – Weihnachtsmarkt an Talkirche findet statt

Der Weihnachtsmarkt and er Talkirche in Siegen-Geisweid findet statt. (Symbolbild)

Geisweid. Zwei Zugänge, Kontrollen sind möglich. Der Weihnachtsmarkt an der Talkirche in Siegen-Geisweid findet trotz verschärfter Corona-Maßnahmen statt.

Der Weihnachtsmarkt an der Talkirche findet statt. Das teilte Marktleiter Hartmut Heinbach mit. Der 2-G-Regel werde mit zwei Zugängen Genüge getan. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden den Einlass kontrollieren.

Eröffnet wird der Markt am Freitag, 26. November, um 17.30 Uhr – unter musikalischer Begleitung des CVJM-Posaunenchors Setzen. Ab 19 Uhr geben Schulchor, eine Band, zwei Strecherklassen und das Streichorchester des Ev. Gymnasiums ein adventliches Konzert.

EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus kommt nach Siegen

Am Samstag, 27. November, lassen um 12 Uhr die Turmbläser des CVJM Klafeld das bunte Markttreiben beginnen. Am Nachmittag werden Weihnachtsgeschichten von Erzieherinnen und Erziehern Evangelischen Familienzentrums Klafeld vorgelesen: ab 14 und 15.30 Uhr sowie am Sonntag, 28. November, ab 14 Uhr. Für Grundschulkinder gibt es die Möglichkeit sich an der Bastelaktion der Jugendmitarbeiter unserer Kirchengemeinde zu beteiligen – Samstag und Sonntag um 14.30 Uhr. Zudem tritt am Samstag ab 19.30 Uhr die Band Ruhama auf.

Erlös in Siegen-Geisweid zur Hälfte für Flutopfer

Am Festgottesdienst am Sonntag , 10.30 Uhr – die musikalische Leitung hat Kantorin Andrea Stötzel, die Gesamtleitung Pfarrerin Almuth Schwichow – nimmt die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus teil. Ab 15.30 Uhr werden Advents- und Weihnachtslieder gesungen.

Der Erlös, heißt es dazu in einer Mitteilung, ist zur Hälfte für die Flutopfer, wo weiterhin jeder Euro benötigt werde, und für die Innenrenovierung der in diesem Jahr 115 Jahre alten unter Denkmalschutz stehenden Talkirche bestimmt.

