Corona Siegen: Auch Weihnachtsmarkt Gosenbach abgesagt

Gosenbach. Zum zweiten Mal nach 2020 fällt der Gosenbacher Weihnachtsmarkt der Vereine wegen der Corona-Pandemie aus. Veranstalter betonen Verantwortung.

Der Gosenbacher Weihnachtsmarkt der Vereine fällt zum zweiten Mal aus. Die ansteigenden Corona Infektionszahlen mit den damit verbundenen erforderlichen Zugangskontrollen nach 2- oder 3G-Regeln, an den vier Zugängen zum Markt Am Gosenbacher Backes, sind für die Vereine, die allesamt ehrenamtlich tätig sind, nicht zu leisten, heißt es dazu in einer Mitteilung.

Seit Errichtung des Gosenbacher Backes in der Ortsmitte im Jahre 1998 bis zum Jahr 2019, vor Beginn der Corona-Pandemie, sei der Weihnachtsmarkt der Gosenbacher Vereine ein nicht mehr wegzudenkendes jährliches Ereignis und auch Erfolgsgeschichte.

In der Verantwortung für das Wohlergehen und Gesundheit aller Teilnehmer und darüber hinaus, habe sich die Arbeitsgemeinschaft Gosenbacher Vereine verständigt, den Markt abzusagen.

