Corona Siegen: Booster-Impfung mit mRNA an Haardter Kirche

Weidenau. Nach den Weihnachtstagen bieten Weidenauer Ärzte Booster-Impfungen an der Haardter Kirche in Siegen-Weidenau an – ohne Termine.

Die Weidenauer Gemeinschaftspraxis am Siegbogen bietet am Dienstag, 28. Dezember, 10 bis 14 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum Haardter Kirche, Setzer Weg 4, eine Sonder-Booster-Aktion an.

Alle, deren doppelte Impfung nach Empfehlung der Stiko mindestens drei Monate zurück liegt, sind willkommen, heißt es dazu in einer Mitteilung der Gemeinde. Mitzubringen sind neben dem Impf- und Personalausweis auch Krankenkassen-Karte und eine FFP2-Maske sowie die entsprechend ausgefüllten Einverständniserklärungen mit Aufklärungsbogen.

Verimpft wird ausschließlich der mRNA-Impfstoff von Moderna, der ab 18 Jahre zugelassen und ab 30 Jahren von der Stiko empfohlen wird.

