Corona Siegen: Diakonie-Ärzte verabreichen 2000 Impfungen

Geduldig warten Menschen vor der Martinikirche in Siegen auf ihre Impfung.

Siegen/Freudenberg. Bei sechs offenen Terminen in Siegen und Umgebung haben Impfärzte in den vergangenen Tagen etwa 2000 Spritzen gesetzt.

Rund 2000 Mal haben die Impfärzte des Diakonie Klinikums in den vergangenen zwei Wochen die Spritze gesetzt und Menschen aus der Region mit Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen gegen das Coronavirus versorgt.

Bei den insgesamt sechs offenen Impfterminen der Diakonie in Südwestfalen und des Ev. Kirchenkreises Siegen war der Andrang groß. Positiv fällt daher auch das Fazit der Organisatoren aus. „Unsere Idee, den Menschen noch vor Weihnachten Möglichkeiten anzubieten, sich schnell und einfach impfen zu lassen, ist sehr gut angenommen worden“, resümiert Diakonie-Geschäftsführer Dr. Josef Rosenbauer.

700 Impfungen in Siegen und Freudenberg

Alleine 700 Menschen haben sich am Mittwoch, 15. Dezember, an den beiden Standorten des Diakonie Klinikums in Siegen und Freudenberg impfen lassen. Bei den vierstündigen Aktionen waren vor allem Booster-Impfungen gefragt, aber auch einige Erstimpfungen waren zur Freude des Ärzteteams zu verzeichnen.

1000 weitere Impfdosen wurden Anfang des Monats in der Siegener Martinikirche und den evangelischen Gemeindehäusern in Freudenberg, Siegen-Geisweid und Wilnsdorf verabreicht.

