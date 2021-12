Corona Siegen: Hier gibt’s die Impfungen zwischen den Tagen

Kinderimpfung in der Impfstelle Siegen an der Ziegelwerkstraße (Archiv).

Siegen-Wittgenstein. Sonder-Impfaktionen, auch für Kinder, bis Silvester: Der Überblick über die Impftage in Siegen-Wittgenstein gegen das Coronavirus.

Auch „zwischen den Jahren“ finden in Siegen-Wittgenstein Impftage statt.

Bei Ikea auf dem Heidenberg in Siegen finden am Dienstag, 28. Dezember, und Mittwoch, 29. Dezember, jeweils von 10 bis 19 Uhr zwei Impfaktionstage statt. Auch an der DRK-Kinderklinik werden Corona-Schutzimpfungen für Kinder angeboten, ebenso unter anderem das Kreisklinikum in Weidenau.

Zudem bietet das DRK am Mittwoch, 29. Dezember, von 14 bis 18 Uhr einen Sonderimpftag in der Impfstelle in Bad Berleburg an.

Die Impfstellen in Siegen und Bad Berleburg öffnen am Donnerstag, 30. Dezember, zwischen 14 und 18 Uhr für einen Kinder-Impftag. Geimpft werden Kinder im Alter zwischen 5 und 11 Jahren, aber auch deren Eltern, wenn diese es wünschen, und ältere Geschwisterkinder, teilt die Kreisverwaltung mit.

