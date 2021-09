Corona Siegen: Intensivpatienten mehr, jünger, ungeimpft

Siegen-Wittgenstein. Auf den Normal- und Intensivstationen in Siegen-Wittgenstein liegen wieder mehr Covid-19-Patienten. Sie sind tendenziell jünger und nicht geimpft

Die Zahl der Corona-Patienten, die auf einer Intensivstation behandelt werden müssen, steigt im Vergleich zu vergangenen Infektionswellen. Stand Freitag, 3. September, sind im Kreisklinikum Siegen vier Personen betroffen, teilt das Corona-Schwerpunktkrankenhaus im Kreis auf Anfrage mit. Die Patienten sind demnach tendenziell jünger und vorwiegend ungeimpft. Die Einschätzung bestätigt auch das Kreisgesundheitsamt.

„Auch auf Normalstationen sehen wir einen erneuten Anstieg an Covid-Patienten“, heißt es weiter; am Freitag waren es im Kreisklinikum 14. Auch hier sind die Patienten tendenziell eher jünger und ungeimpft. Die aktuelle Welle ist aber nach Einschätzung aus der Klinik noch im Entstehen, statistisch verlässliche Aussagen seien daher noch nicht möglich.

Arbeitsaufkommen wegen Corona im Gesundheitsamt Siegen-Wittgenstein steigt enorm

Angesichts der steigenden Infektionszahlen ist das Arbeitsaufkommen im Kreisgesundheitsamt wieder enorm gestiegen: Eine Unterstützungsanfrage habe die Bundeswehr abgelehnt, aktuell sind wieder neue Stellen in der Behörde ausgeschrieben. „Dass diese Entwicklung so eintreten würde, war abzusehen“, so die Kreisverwaltung. Die Landräte im Regierungsbezirk Arnsberg hatten bereits Ende Juli in einem Schreiben an die Bundes- und Landesgesundheitsminister Jens Spahn und Karl-Josef Laumann darauf hingewiesen. Eine Antwort steht laut Kreis noch aus.

