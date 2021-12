In Freudenberg-Alchen wird am Wochenende mit Moderna geimpft. (Symbolbild)

Pandemie Corona Siegen: Kirche – Impfen in adventlichem Ambiente

Alchen. In der Alcher Kirche werden am Wochenende 250 Dosen Moderna gegen das Coronavirus verabreicht – ohne Termin und ohne Anmeldung.

Zu einer offenen Impfaktion in Alchen laden am kommenden Samstag, 18. Dezember, von 14 bis 18 Uhr die Evangelisch-Reformierte Kirchengemeinde Oberholzklau und die Hausarztpraxis Scholler/Denz aus Seelbach ein.

Das Impfangebot in der evangelischen Kirche Alchen, Vor der Nörr 26, wird durch ehrenamtliche Fachkräfte aus den Bereichen Pflege und Medizin unterstützt. Ohne Termin oder Voranmeldung sind alle Menschen über 30 Jahren eingeladen, die sich impfen lassen wollen und dürfen – egal ob Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung.

Es stehen 250 Dosen des Vakzins von Moderna zur Verfügung. Mitzubringen sind Impfpass und Personalausweis. Zudem stehen auf der Homepage der Kirchengemeinde, oberholzklau.kirchenkreis-siegen.de, Dokumente zur Verfügung, die im Idealfall bereits zu Hause ausgefüllt werden können, um Wartezeiten vor Ort zu verringern.

Siegener Experten: Auffrischung nach frühestens vier Wochen

Entsprechend dem neuen Erlass des NRW-Gesundheitsministeriums sind Auffrischungsimpfungen frühestens vier Wochen nach der Zweitimpfung möglich. Das Ärzteteam vor Ort berät individuell darüber, wann die Boosterimpfung sinnvoll ist.

Die Aktion in adventlichem Ambiente sei so etwas wie ein Last-Minute-Impfangebot kurz vor Weihnachten und ein niederschwelliges Angebot für Kurzentschlossene, sagt Pfarrer Oliver Günther. „Wir als Gemeinde betrachten die Pandemiebekämpfung und den Gesundheitsschutz als gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, betont der Geistliche. Die Kirchengemeinde freue sich, dass sie an dieser Stelle helfen könne, indem sie der Hausarztpraxis und den ehrenamtlich tätigen Fachkräften ihre Kirche zur Verfügung stelle.

