Corona Siegen: Kostenlose Schutzmasken für Risikopatienten

Nur die FFP2-Masken können ausgegeben werden, die sich am Markt auch beschaffen lassen, betonen die Apotheken (Symbolbild).

Siegen/Hilchenbach. Ab Dienstag verteilen Apotheken in Siegen-Wittgenstein jeweils drei kostenlose FFP2-Masken an Risikopatienten. Bitte: Nicht alle gleichzeitig

Apotheken verteilen frühestens ab Dienstag, 15. Dezember, an Risikopatienten jeweils drei kostenlose Schutzmasken. Erst muss die entsprechende Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums noch in Kraft gesetzt werden. Die Patienten haben bis Donnerstag, 31. Dezember, Zeit, sich die FFP2-Masken abzuholen.

„Wir bitten die Patienten, auch nach Inkrafttreten nicht sofort und alle zugleich in die Apotheken zueilen“, so Dr. Christof Werner, Vorsitzender der Bezirksgruppe Siegen-Wittgenstein im Apothekerverband Westfalen-Lippe. Denn die Apotheken könnten nur die Masken verteilen, die sie auf dem Markt beschaffen konnten.

Große Herausforderung

Zudem müsse man gerade in der Pandemiesituation einen Ansturm und Gedränge vor den Apotheken vermeiden, fügt er hinzu. Ferner hätten die Apothekenteams die Maskenausgabe zusätzlich zur täglichen Versorgung der Patienten mit Arzneimitteln zu stemmen. „Das wird eine große Herausforderung“, sagt Dr. Christof Werner. „Gehen Sie am besten in Ihre Stammapotheke. Dort kennt man Sie und weiß, dass Sie einen Anspruch haben“, empfiehlt er den Bürgern.

Ab Januar dann sollen alle Berechtigten dem Bundesgesundheitsministerium zufolge zwei fälschungssichere Coupons für jeweils sechs Masken von ihren Krankenkassen erhalten. Diese können sie in zweiklar definierten Zeiträumen im neuen Jahr ebenfalls in den Apotheken einlösen. Die Patienten müssen dann pro eingelösten Coupon einen Eigenanteil von zwei Euro zuzahlen. „Die Masken senken zwar das Risiko einer Ansteckung erheblich. Sie bieten aber keinen 100-prozentigen Schutz. Geben Sie also bitte gut auf sich Acht“, fordert Dr. Christof Werner alle Patienten auf, auch mit Maske vorsichtig zu sein.

