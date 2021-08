Corona Siegen: Mit „3G“ entfallen fast alle Beschränkungen

Siegen. Wer geimpft, genesen oder getestet ist, für den entfallen in Siegen-Wittgenstein fast alle Corona-Beschränkungen – auch bei vielen Infektionen.

Die neue Corona-Schutzverordnung für NRW ist seit Freitag, 20. August, in Kraft und enthält einige Neuerungen. Die wohl größte Veränderung ist der Wegfall der Inzidenzstufen.

Beim Übersteigen der 7-Tage-Inzidenz von 35 in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt gilt dort die „3G-Regel“. Wird der Wert auch im Landesdurchschnitt überschritten, gilt die „3G-Regel“ landesweit. Für geimpfte, genesene und getestete Personen entfallen damit fast alle Beschränkungen im Alltag – auch bei höheren Infektionszahlen.

Kein Luca und Co: Kontaktdatennachverfolgung in Siegen-Wittgenstein entfällt

Aber auch für Gastronomen, Veranstalter und Hotelbetreiber gibt es eine wichtige Veränderung: Die Kontaktdatennachverfolgung entfällt. Konkret bedeutet das, dass fortan Adressformulare, die Luca-App und andere Mittel zur Nachverfolgung der Kontaktdaten für große Teile des öffentlichen Lebens nicht mehr gebraucht werden.

Natürlich werden zur Pandemiebekämpfung auch weiterhin Kontaktpersonen ermittelt. Dies geschieht nach wie vor in den Gesundheitsämtern direkt über die Befragungen. Die Kontaktnachverfolgung gibt es nur noch in der Corona-Betreuungsverordnung, also im Bereich Schule.

