Corona Siegen: Rund 2000 Novavax-Impfdosen für den Kreis

Ein Mann lässt sich am Sonntag, 27. Februar 2022, bei der Impfaktion auf Zeche Zollverein in Essen mit dem Impfstoff von Novavax impfen. Nun stehen auch in Siegen-Wittgenstein Novavax-Impfdosen zur Verfügung.

Siegen-Wittgenstein. In Siegen-Wittgenstein stehen derzeit rund 2000 Dosen des Novavax-Impfstoffs zur Verfügung. Die Impfungen beginnen bald in den Impfstellen.

In Siegen-Wittgenstein stehen derzeit „gut 2000 Dosen“ des Novavax-Impfstoff zur Verfügung. Das teilte die Kreisverwaltung auf Anfrage dieser Zeitung mit. Am vergangenen Samstag wurde der COVID-19-Impfstoff „Nuvaxovid“ des US- Pharmaunternehmens Novavax landesweit ausgeliefert.

Erste Impfungen mit diesem Wirkstoff finden in den Impfstellen in Siegen-Wittgenstein ab Donnerstag, 3. März, statt, wie die Kreisverwaltung mitteilt. „In den Kliniken teilweise schon früher“, erläutert Jana Göbel, zuständig für die Pressearbeit im Kreishaus. Impfungen mit dem proteinbasierten Wirkstoff seien in den Impfstellen des Kreises oder in den Einrichtungen selbst möglich, „sofern Impfstoff durch den Kreis dorthin abgegeben wurde“.

Siegen-Wittgenstein: Diese Menschen erhalten den Novavax-Impfstoff vorrangig

Seit dem 20. Dezember 2021 ist der Novavax-Impfstoff in der EU zugelassen. Nun werde er vorrangig medizinischem Personal in Kliniken und Heimen sowie Menschen mit Allergien gegen Inhaltsstoffe der mRNA- Impfstoffe zur Verfügung gestellt, heißt es aus dem Kreishaus weiter. Nachrangig sei er für Menschen, die sich bisher nicht mit den mRNA-Impfstoffen impfen lassen wollten, gedacht.

Bisher sei die Nachfrage nach dem Novavax-Impfstoff im Kreis Siegen-Wittgenstein „sehr mäßig“, erklärt Jana Göbel. Seit Montag sind Buchungen von Impfungen mit diesem Wirkstoff auf dem Impf-Onlineportal des Kreises möglich. Auch hier sei der Andrang „überschaubar“.

Viele Bürgerinnen und Bürger hoffen, dass „Nuvaxovid“ auch Skeptiker überzeugen kann, sich impfen zu lassen, sodass die Immunisierungsquote sich insgesamt erhöht. Der Novavax-Impfstoff gilt als „Totimpfstoff“, also als Impfstoff ohne lebende, vermehrungsfähige Krankheitserreger. Allerdings enthalten auch die anderen Vakzine keine lebenden Viren.

