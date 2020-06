Corona Siegen: St. Marien-Krankenhaus ändert Besuchsregeln

Das St. Marien-Krankenhaus in Siegen geht ein Stück Richtung Normalität.

Siegen. Das St. Marien-Krankenhaus in Siegen geht ein Stück weit Richtung Normalität und ändert ab Montag, 29. Juni, seine Besuchsregelungen.

Der Fokus am Kampen in Siegen liegt auf einer Einlasskontrolle mit Fiebermessung sowie die Beschränkung auf einen Besucher je Patient am Tag.

Zudem werden ähnlich wie in Restaurants die Daten der Gäste erfasst, um etwaige Infektionswege nachverfolgen zu können.

Ein Infektionsfall in drei Wochen am Kampen in Siegen

Die Besuchszeiten erstrecken sich von 14 bis 19 Uhr, letzter Einlass ist um 18 Uhr. Zudem ist die Besuchszeit auf eine Stunde begrenzt und Gäste müssen Mund-Nasen-Schutz tragen und die Hygieneregelungen einhalten.

In den vergangenen drei Wochen seien bis auf einen eingewanderten Infektionsfall keine weiteren aufgetreten, teilt das Krankenhaus in Siegen mit.

