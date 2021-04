Corona Siegen: Termin zur Zweitimpfung mit Biontech

Nun in Siegen-Wittgenstein an der Impfreihe: Gruppe 2. (Symbolbild)

Siegen. Wer eine Erstimpfung mit Astrazeneca bekommen hat, sollte den Termin für die zweite Spritze unbedingt wahrnehmen, so das Impfzentrum in Siegen.

Die Verantwortlichen des Impfzentrums an der Eiserfelder Straße in Siegen weisen darauf hin, dass in Nordrhein-Westfalen die Impfungen für Personen der Priorisierungskategorie 3 – „Schutzimpfungen mit erhöhter Priorität“ – noch nicht begonnen haben.

Aktuell können sich Personen mit hoher Priorität aus der Kategorie 2 zur Impfung anmelden. Dazu gehören unter anderem Menschen mit Vorerkrankungen. Wer nicht zur Kategorie 2 gehört, sollte derzeit auf Impfanfragen per Mail oder telefonisch zu verzichten.

Zugleich bittet das Impfzentrum um Verständnis, dass aufgrund der Vielzahl von Anfragen eine zeitnahe Beantwortung derzeit nicht möglich.

Auch in Ausnahmefällen Astrazeneca in Siegen

Zudem sollten alle Personen, die eine Erstimpfung mit Astrazeneca erhalten haben, unbedingt den Termin zur Zweitimpfung einhalten, so die Verantwortlichen weiter. Alle vereinbarten Termine behielten ihre Gültigkeit, auch wenn bei der Zweitimpfung ein anderer Impfstoff verwendet würde.

So ist für Personen, die jünger als 60 Jahre sind, grundsätzlich das Vakzin von Biontech vorgesehen. Nur in Ausnahmefällen, wenn die Betroffenen es ausdrücklich wünschen und zuvor eine ausführliche Beratung in Anspruch genommen haben, ist auch für unter 60-Jährige eine Zweitimpfung mit Astrazeneca möglich, heißt es weiter.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Täglich wissen, was in Siegen passiert: Hier kostenlos für den WP-Siegen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland