Corona Siegen und Umland: Zahl der Infizierten sinkt auf 97

Siegen. Corona in Siegen-Wittgenstein: Aktuell sind 97 Personen im Kreis infiziert – fünf neu, 24 sind genesen. Die wichtigsten Infos im Überblick.

Corona in Siegen, Netphen, Kreuztal, Wilnsdorf, Hilchenbach, Freudenberg, Neunkirchen und Burbach : Derzeit sind 97 Menschen (Stand 6. Oktober/Dienstag) im Kreis mit dem Virus infiziert.

: Derzeit sind 97 Menschen (Stand 6. Oktober/Dienstag) im Kreis mit dem Virus infiziert. Fünf neue positive Corona-Testergebnisse sind am Dienstag im Kreisgesundheitsamt Siegen-Wittgenstein eingegangen.

sind am Dienstag im Kreisgesundheitsamt eingegangen. Von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden im Kreis Siegen-Wittgenstein ist derzeit Siegen am stärksten betroffen. Siegen meldet derzeit 34 Infizierte, gefolgt von Kreuztal mit 24.

Corona im Kreis Siegen-Wittgenstein: Fünf neue Fälle am Dienstag

Update 6. Oktober: Sechs neue positive Corona-Testergebnisse sind im Kreisgesundheitsamt eingegangen. Betroffen sind zwei Netpherinnen, um die 20 und Anfang 50, ein Burbacher Mitte 50, eine Kreuztalerin Ende 20 und ein Mann Anfang 20 und eine Seniorin aus Siegen. Zwei sind Reiserückkehrer, zwei wurden im Krankenhaus getestet, zwei beim Hausarzt.

24 Personen wurden als genesen entlassen: eine Seniorin aus Bad Berleburg; eine Burbacherin Ende 50; zwei Freudenbergerinnen (Ende 20 und Ende 30); ein Teenager aus Hilchenbach; zwei Kinder, eine Frau Anfang 20, eine Frau und zwei Männer Ende 30, ein Mann um die 40, eine Frau Ende 50 und ein Mann Anfang 50 aus Kreuztal; ein Kind, eine Frau um die 30 und ein Mann Ende 40 aus Netphen, ein Neunkirchener Anfang 50 sowie sechs Siegenerinnen (Anfang 20, Anfang 30, Mitte 30, zwei Mitte 40 und eine Seniorin).

Fünf Personen aus Siegen-Wittgenstein werden wegen Corona im Krankenhaus behandelt, eine intensivmedizinisch. Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 764 Personen aus Siegen-Wittgenstein mit dem Coronavirus infiziert, 659 sind wieder genesen, acht verstorben. Aktuell infiziert sind 97 Personen. Bereits am Montag wurden die Kita Löwenzahn in Eichen wegen bestätigter Corona-Fälle komplett geschlossen, fünf Klassen des Berufskollegs Technik mussten in Quarantäne.

Corona im Kreis Siegen-Wittgenstein: Corona-Diagnosezentrum zieht um

Update 5. Oktober: Das Corona-Diagnosezentrum des Kreises zieht um: Ab Montag, 12. Oktober, werden die Tests im Auftrag des Gesundheitsamts nicht mehr an der Uni Siegen, sondern an der Ziegelwerkstraße 30 in unmittelbarer Nähe des Kreishauses durchgeführt.

Die letzten Testungen am Haardter Berg finden Freitag, 9. Oktober, statt. Ab Montag werden dann an der Ziegelwerkstraße Personen getestet, die im Zuge der Kontaktpersonenermittlung von Infizierten ermittelt werden oder die als Reiserückkehrer getestet werden müssen. Alle anderen Personen werden von den niedergelassenen Ärzten getestet.

Eine Übersicht der Praxen gibt es auf www.coronatestpraxis.de.

