Nach wie vor besteht Ticketpflicht in den Bussen der VWS.

ÖPNV Corona Siegen: VWS-Center am Bahnhof Siegen wieder offen

Siegen. Nach wie vor besteht Ticketpflicht in den Bussen der Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd – auch wenn die vorderen Türen geschlossen bleiben.

Neben dem Infocenter am Siegener Bahnhof, das seit Montag, 30. März, wieder von 9 bis 13 Uhr geöffnet ist, „haben unsere Kunden die Möglichkeit an den Fahrscheinautomaten aller größeren Bahnhöfe Tickets zu erwerben“, betont Wern-Group-Geschäftsführer Jörg Mühlhaus. „Darüber hinaus besteht die Möglichkeit während der Einschränkungen des Ticketverkaufs im Bus bei uns ein Monats Ticket im Abo (Lastschriftverfahren) zu erwerben“.

Zum verbesserten Gesundheitsschutz der Mitarbeiter hatte die Verkehrsbetrieb Westfalen-Süd (VWS) mehrere Maßnahmen eingeleitet. Demnach werden seit zwei Wochen in den Bussen nur noch maximal 50 Prozent der zur Verfügung stehenden Plätze genutzt. Wäre ein größeres Platzangebot von Nöten, würde ein größerer Bus zum Einsatz kommen.

Busse in Siegen werden regelmäßig durchgelüftet

„Die derzeitige sehr geringe Nachfrage erleichtert natürlich die Umsetzung dieses ambitionierten Qualitätszieles“, so VWS-Betriebsleiter Gerhard Bettermann. „Regelmäßiges Durchlüften der Busse an den Haltestellen und in den Pausen sowie die Ausgabe von Einmalhandschuhen für unsere Fahrer bieten den maximal möglichen Schutz vor dem heimtückischen Virus.“

Zudem kümmere sich das VWS-Serviceteam für Infrastruktur um tägliche Bereitstellung von ausreichend Seife und Desinfektionsmittel an den vielen Servicestationen für Fahrpersonale im Verkehrsgebiet, „auch wenn die Beschaffung von Desinfektionsmitteln sich zusehends schwieriger gestaltet“.

Nicht zuletzt bleiben seit einer Woche „die vorderen Türen an unseren Bussen geschlossen, um direkten Sprechkontakt zwischen Fahrer und Kunden zu reduzieren“, so Bettermann.

