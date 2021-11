Pandemie Corona Siegen: Weihnachtsmarkt am Schlossplatz mit 2G-Regel

Siegen. Der Weihnachtsmarkt Siegen wird mit 2G-Regelung stattfinden. Damit haben nur Geimpfte und Genesene Zutritt zum Marktgelände auf dem Schlossplatz.

Der Siegener Weihnachtsmarkt auf dem Platz des Unteren Schlosses findet statt – aber es gilt eine 2G-Regelung, „die entsprechend stark kontrolliert wird“. Darauf weist die Stadt Siegen am Donnerstag hin. Eröffnung ist wie geplant am Freitag, 19. November.

„Besucherinnen und Besucher des Marktes müssen genesen oder geimpft sein und einen entsprechenden Nachweis bei sich haben“, heißt es weiter. Das habe die Stadt Siegen am Donnerstag gemeinsam mit dem Veranstalter 3e-Märkte beschlossen. „Wir konnten das Konzept in Absprache mit dem Veranstalter kurzfristig anpassen und können den Weihnachtsmarkt nach jetzigem Stand durchführen“, sagt Bürgermeister Steffen Mues.

Siegen: 2G-Regel auf dem Weihnachtsmarkt wird mit zusätzlichem Personal kontrolliert

Als Reaktion auf die geplante, kurzfristige Anpassung der Corona-Schutzverordnung NRW nach dem 2G-Prinzip sind erhöhte Kontrollen am Eingang und auf dem Platz des Unteren Schlosses vorgesehen. Der Eingang zum Weihnachtsmarkt befindet sich auf der Seite des Museums für Gegenwartskunst (MGK), der Karstadt-Steg wird als Ausgang gekennzeichnet. Dieser Hinweis wird auch für Besucherinnen und Besucher, die den Karstadt-Steg als Zugang zum Weihnachtsmarkt nutzen wollen, deutlich erkennbar sein. Unterstützend weisen großflächige „Banner“ darauf hin, dass auf dem kompletten Schlossplatz die 2G-Regel herrscht.

Der Veranstalter wird die Einhaltung mit seinem Security-Personal kontrollieren. Zusätzlich hat das städtische Ordnungsamt eine spezielle Weihnachtsmarktstreife vorgesehen, die aufgrund der laufenden Pandemie kontrollieren wird. An stark frequentierten Tagen wird die Streife personell verstärkt, teilt Ordnungsdezernent Arne Fries mit. Auch das Unternehmen 3e-Märkte hat die Zahl seiner Ordner und Sicherheitskräfte entsprechend erhöht.

Siegen: Weihnachtsmarkt auf dem Schlossplatz – Maskenpflicht in Warteschlangen

Abgesagt werden wegen des pandemischen Geschehens lediglich das Bühnenprogramm und die Weihnachtsbäckerei. Alles andere soll wie angekündigt stattfinden. Das Gewerbe- und Ordnungsamt sowie die Wirtschaftsförderung der Stadt Siegen haben gemeinsam mit den Organisatoren ein Sicherheits- und Hygienekonzept erarbeitet. Auf dem Veranstaltungsgelände gilt die Pflicht zum Tagen einer medizinischen Maske in Warteschlangen und Anstellbereichen. Von der 2G-Regelung ausgenommen sind nach aktueller Corona-Schutzverordnung Kinder und Jugendliche.

Marktbesucherinnen und -besucher, die über einen gültigen 2G-Nachweis verfügen, erhalten auf Wunsch entweder beim Eingang oder an den jeweiligen Marktständen ein spezielles Zutrittsband, mit dem sie die Hütten betreten und die angebotenen Speisen und Getränke kaufen können. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt montags bis donnerstags – coronabedingt als Ausnahme in diesem Jahr – von 16 bis 22 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr sowie sonntags von 11 bis 20 Uhr. Das Land NRW hatte am Dienstag bekannt gegeben, dass Veranstaltungen im Freizeitbereich – dazu gehören auch die Weihnachtsmärkte - nur unter Anwendung der 2G-Regel (Geimpfte und Genesene) stattfinden dürfen.

Weitere Informationen sind unter www.weihnachtsmarkt-in-siegen.de zu finden.

