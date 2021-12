In Siegen gibt es weitere Termine für die Impfung von Kindern. (Symbolbild)

Pandemie Corona Siegen: Wieder Kinderimpfung an der Kinderklinik

Siegen. Die DRK-Kinderklinik in Siegen bietet am Jahresende erneut Impfungen gegen das Coronavirus. Bislang 5500 Menschen auf dem Wellersberg geimpft.

Nachdem nun ein geeigneter Impfstoff für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahre verfügbar ist, hat sich das Team um Chefarzt und Ärztlichen Direktor Markus Pingel bemüht, kurzfristig zwischen Weihnachten und Silvester ein offenes Impfangebot in den Räumlichkeiten des Medizinischen Versorgungszentrums der DRK-Kinderklinik auf dem Wellersberg anzubieten.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Am Dienstag und Mittwoch, 28. und 29. Dezember, können Impfwillige von fünf bis elf Jahre mit einem Elternteil von 9 bis 18 Uhr über den Haupteingang die MVZ-Praxen in der ersten Etage aufsuchen. Zugang ist nur mit einer FFP-2 Maske – Kinder bitte mit chirurgischer Maske – sowie bei Vorlage der Krankenkassenkarte, des Impf- und des Personalausweises möglich. Geimpft wird mit dem speziellen Biontech-Kinderimpfstoff, heißt es dazu in einer Mitteilung.

„Möglichst angenehme Rahmenbedingungen“ in Siegen

„Nachdem wir bis jetzt gut 5500 Menschen ab zwölf Jahre bei uns geimpft haben, möchten wir nun unseren Beitrag dazu leisten, auch den Kindern eine Impfung unter möglichst angenehmen Rahmenbedingungen anzubieten“, so der Ärztliche Direktor, Markus Pingel. „Die hohe Zahl an Impfungen im Rahmen unseres kurzfristig eingerichteten Angebotes zeigt, wie engagiert das Team hier an der Kinderklinik ist“, ergänzt Geschäftsführer Carsten Jochum.

Zusätzliche Impftermine in Siegen Anfang Januar

Neben den speziell für Kinder reservierten Terminen bietet das MVZ Wellersberg zusätzliche Termine für Menschen ab zwölf Jahre am Mittwoch und Donnerstag, 5. und 7. Januar.

Wer sich impfen lassen will, muss online bit.ly/3oPFweW einen Termin ausmachen, die notwendigen Erklärungen von drk-kinderklinik.de/eltern-patienten-und-besucher/impfaktion-mvz-wellersberg/ herunterladen und ausgefüllt mitbringen.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland