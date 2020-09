Corona Siegen-Wittgenstein: Vier Infektionen am Donnerstag

Siegen-Wittgenstein. 29 Personen in Siegen-Wittgenstein sind aktuell mit Corona infiziert. Aufgrund der Pandemie gibt es für die anstehende Kommunalwahl Sonderregeln

Vier neue positive Corona-Testergebnisse sind am Donnerstag, 10. September, im Kreisgesundheitsamt eingegangen. Zwei der neuen Infizierten sind Männer um die 30 aus Siegen, die als Reiserückkehrer positiv getestet wurden. Bei den anderen handelt es sich um einen Mann um die 30 aus Burbach und eine Frau Ende 50 aus Kreuztal – beide hatten Kontakt zu einem Indexfall.

Gleichzeitig konnten zwei Personen als genesen aus der Überwachung des Gesundheitsamtes entlassen werden: eine Seniorin und eine Frau Mitte 20 aus Siegen. Damit sind aktuell 29 Personen infiziert. Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 555 Personen aus Siegen-Wittgenstein mit Covid - 19 infiziert, 518 sind wieder genesen, acht verstorben. Eine Person aus dem Kreisgebiet muss derzeit aufgrund einer Infektion mit dem Coronavirus in einem Krankenhaus behandelt werden.

Negativer Corona-Test beendet nicht die Quarantäne

Die Quarantäne von engen Kontaktpersonen dauert immer 14 Tage beginnend ab dem letzten Kontakt zu einem Infizierten und ganz unabhängig vom Ergebnis einer durchgeführten Testung. Sie endet also nicht mit einem negativen Test während der Isolation. Mit der Testung während der Quarantäne sollen asymptomatisch Infizierte unter den Kontaktpersonen entdeckt werden. Außerdem ist ein negativer Test zum Anfang der Quarantäne ein Hinweis darauf, dass die noch negativ getestete Person noch nicht Dritte angesteckt haben kann. Die Zeitdauer der Quarantäne beruht auf der Erfahrung, dass in der Regel die meisten Infektionen nach einem entsprechenden Kontakt innerhalb von 14 Tagen auftreten.

Corona-Sonderregel für die Kommunalwahl in Siegen-Wittgenstein

Personen, die sich während der am 13. September stattfindenden Kommunalwahl in häuslicher Quarantäne befinden, haben die Möglichkeit ihre Wahlunterlagen von einer bevollmächtigten Person bei der jeweiligen Stadt oder Gemeinde abholen zu lassen. Wahlscheinanträge werden in diesem besonderen Fall unter Vorlage einer Vollmacht noch bis 15 Uhr am Wahltag angenommen.

