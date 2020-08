Corona-Pandemie Corona Siegen-Wittgenstein: Vier neue Fälle am Wochenende

Siegen-Wittgenstein. Vier Siegener haben sich neu mit dem Coronavirus infiziert, meldet das Kreisgesundheitsamt Siegen-Wittgenstein: Aktuell 70 an Covid-19 erkrankt.

Am Wochenende sind dem Kreisgesundheitsamt vier weitere positive Corona-Testergebnisse gemeldet geworden: Damit steigt die Gesamtzahl der aktuell an Covid-19 erkrankten Personen in Siegen-Wittgenstein auf insgesamt 70.

Als genesen aus der Überwachung des Kreisgesundheitsamts entlassen wurde über das Wochenende niemand. Die vier Neuinfizierten kommen alle aus Siegen. Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich insgesamt 428 Personen aus Siegen-Wittgenstein mit Covid-19 infiziert, 350 sind wieder genesen, acht verstorben.

