Corona Siegen: Wo es kostenlose Bürger-Schnelltests gibt

Siegen-Wittgenstein. An sechs Orten in Siegen-Wittgenstein können Bürger einen Corona-Schnelltest machen lassen. Weitere Standorte in Siegen sind in der Planung.

Für die kostenlosen „Bürgertestungen“ hat das Kreisgesundheitsamt Siegen-Wittgenstein folgende Stellen zugelassen:

Geisweid: Covid-Testzentrum im SI-Haus. In Betrieb. Ab Mittwoch, 17. März, wird es einen weiteren Standort in Weidenau geben, weitere Standorte in Siegen sind geplant. Online-Buchung: covid-testzentrum.de/siegen.

Terminvergabe für Schnelltests in Siegen und Umgebung online

Kreuztal: Corona-Testzentrum, Siegener Straße 19. Ab Montag, 15. März. Online-Terminbuchung ist bereits möglich: www.kreuztaler-apotheken.de

Niederdielfen: Brücken-Apotheke, Dielfestraße 2a. Online-Terminvergabe: www.bruecken-apotheke-wilnsdorf.de.

Weidenau: Gemeinschaftspraxis Dres. Winkemann, Weidenauer Straße 195. Voranmeldung ist nicht notwendig.

Netphen: Dr. Harald Menker, Neumarkt 14. Testungen sind ohne Terminvereinbarung während der Sprechzeiten möglich.

Netphen: Praxis am Mühlenbach, Dres. med. Philipp und Verena Kneppe, Kronprinzenstraße 41. Testungen sind nach Terminvereinbarung möglich.

