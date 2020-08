Corona: Siegener Grundschulklasse muss in Quarantäne

Das Klassenzimmer der 1 b an der Geisweider Schule bleibt in den nächsten Tagen leer – die Kinder gehen in Quarantäne und werden getestet..

Geisweid. Passiert ist es bei der Einschulungsfeier an der Geisweider Schule: Die 1 b muss in Quarantäne.

Die 1 b der Geisweider Schule geht mit ihren Eltern in Quarantäne: An der Einschulungsfeier am Donnerstag hatte ein Kind teilgenommen, das Kontakt mit einer infizierten Person hatte. Bis das Testergebnis des Kindes vorliegt, bleiben seine Mitschüler zu Hause..

Die Information macht bei den Eltern der betroffenen Kinder die Runde. Das Gesundheitsamt des Kreises Siegen-Wittgenstein hat die Meldung am Freitagmorgen bestätigt. Bereits am ersten Schultag am Mittwoch wurde eine Hauptschulklasse in Rudersdorf in Quarantäne geschickt. Dort wird jetzt noch auf die Testergebnisse gewartet.

Aktuell 87 Infizierte in Siegen-Wittgenstein

Aktuell gibt es 87 mit dem Coronavirus infizierte Personen in Siegen-Wittgenstein. Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 464 Personen aus Siegen-Wittgenstein mit dem Coronavirus infiziert, 369 sind wieder genesen, acht verstorben.

