Corona: Siegener Lebensmittelhändler zahlt „Gefahrenzulage“

In der Coronakrise arbeiten die Beschäftigten im Lebensmittelhandel unter außergewöhnlichen Bedingungen.

Siegen. Erhöhtes Risiko und wegen Coronavirus viel zu tun: Klaus Wolf zahlt seinen Leuten 20 Prozent mehr Lohn – steuerfrei, wünscht sich der Siegener.

Der Siegener Biomarktbetreiber Klaus Wolf zahlt seinen Beschäftigten in der Corona-Krise eine Sonderzulage. „Die letzten Wochen waren im Lebensmittelhandel körperlich und psychisch für alle aktiven Mitarbeitenden äußerst stressig und anstrengend“, schreibt der Inhaber des Biomarkts an der Weidenauer Straße. Er habe sich daher entschieden, eine „Gefahrenzulage“ zu zahlen und appelliert an die Verantwortlichen, diese Zulage sozialversicherungs- und steuerfrei zu machen.

Die Beschäftigten im Lebensmittelhandel stünden im direkten Kontakt mit den Kunden und seien dem Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus ähnlich ausgesetzt wie etwa Pflegepersonal, so Wolf. Dagegen würden die Schutzmaßnahmen auch nur bedingt helfen. „Auch wenn sich unsere Kunden vorbildlich und diszipliniert verhalten“, lobt der Biomarktbetreiber.

Steuerfreie Sonderzahlung als Motivation für andere Arbeitgeber in Siegen?

Er zahlt einen Zuschlag von etwa 20 Prozent zum Lohn – auch als Anerkennung „für das großartige Engagement unseres Teams in dieser Krisenzeit“. „Ich fände es angebracht, wenn diese Sonderzahlung versicherungs- und steuerfrei sein könnte!“, findet der Geschäftsmann.

Er sei der Ansicht, dass diejenigen, die jetzt die Versorgung der Bevölkerung aufrechterhalten – und dazu gehörten eben auch die Beschäftigten im Lebensmittelhandel, die zudem relativ niedrige Löhne erhalten – auch vom Staat diese kleine Vergünstigung erfahren würde. Wolf glaubt, dass das auch als Motivation für andere Arbeitgeber dienen könne, ebenfalls eine Sonderzahlung oder „Gefahrenzulage“ zu zahlen.

