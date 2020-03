Bei Geschwindigkeitskontrollen in Neunkirchen-Salchendorf waren nun 30 Prozent der Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Die sonst übliche Quote laut Polizei: 5 bis 8 Prozent.

Temposünder Corona Siegerland: Zahl der Raser vier Mal so hoch wie sonst

Neunkirchen-Salchendorf. Die Polizei in Siegen-Wittgenstein kontrolliert auch während der Corona-Krise Geschwindigkeiten - mit sehr anderen Ergebnissen als gewöhnlich.

Bei der jüngsten Geschwindigkeitskontrolle der Polizei Siegen-Wittgenstein waren am Mittwoch rund 30 Prozent der Fahrzeuge zu schnell unterwegs. „,Normal’ ist eine Quote von 5 bis 8 Prozent“, teilt die Kreispolizeibehörde mit.

Salchendorf: Mit 64 km/h durch die 30er-Zone

Auf der Wildener Straße waren in der 30er-Zone von den 582 gemessenen Fahrzeugen 183 zu schnell unterwegs. Beim „Spitzenreiter“ wurde eine Geschwindigkeit von 64 km/h festgestellt. Die ungewöhnlich hohe Quote „hat vermutlich nichts damit zu tun, dass weniger Verkehr herrschte, sondern mit der Einstellung der Fahrer, dass in der dortigen Einbahnstraße eine 30er-Beschränkung unnötig ist“, schreibt die Polizei. „Dies sehen die Anwohner allerdings ganz anders.“

Die Polizei wird in Siegen-Wittgenstein nach eigenem Bekunden „auch weiterhin die Sicherheit im Straßenverkehr im Auge behalten“. Die Verkehrsteilnehmer müssten auch momentan zu jeder Zeit damit rechnen, dass die Geschwindigkeit kontrolliert wird: „Der Straßenverkehr ist kein rechtsfreier Raum.“

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Das Corona-Newsblog aus dem Siegerland finden Sie hier.

Hier geht es zum Newsblog mit den aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

https://interaktiv.wp.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/#regio.