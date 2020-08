Corona: Touristikverband unterstützt Gastgeber im Siegerland

Siegen-Wittgenstein. Touristikverband Siegerland-Wittgenstein unterstützt Gastronomen und Gastgeber der Region in der Coronakrise mit einer Werbe- und Imagekampagne.

Um die regionalen Gastgeber in der Coronakrise zu unterstützen, hat der Touristikverband Siegerland-Wittgenstein (TVSW) ein Konzept für eine kurzfristige Marketing-Kampagne vorgestellt. Aufgrund der aus der Pandemie resultierenden „Verhaltensregeln und Einschränkungen waren und sind vor allem auch der Tourismus, Gastgeber und die Gastronomie stark betroffen“, schreibt der Verband in einer Mitteilung. „Viele Hotels, Pension, Restaurants und andere Anbieter aus der Touristik mussten zum Teil deutliche Einbußen hinnehmen.“

Werbung unter anderem für 1A-Familientour in Hilchenbach

Im Zuge der mit den beteiligten Kommunen realisierten Kampagne schaltete der Touristikverband Siegerland-Wittgenstein Anzeigen und Advertorials zur Region in Magazinen, Zeitschriften, Sonderveröffentlichungen und einem Reiseführer, unter anderem in Wanderlust, Wandermagazin, Prisma und einer Sonderbeilage in Brigitte.

Beworben wurden unter anderem die neue 1A-Familientour in Hilchenbach, die zu allen spannenden Plätzen auf der Ginsberger Heide führt: dort geht es auf hohe Türme, in alte Burgmauern, durch dichte Wälder und auf abenteuerliche Spielplätze. Auch das Quellgebiet von Eder, Sieg und Lahn und der Märchenwanderweg Kleiner Rothaar in Bad Laasphe-Heiligenborn, der mit neuen Figuren und Schildern ausgestattet wurde, sind Themen – genau wie die Wisente und das im Herbst eröffnete Infozentrum des Naturparks Sauerland Rothaargebirge mit der Wisent-Erlebnisausstellung in Bad Berleburg.

Siegen-Wittgenstein: „aufinswaldreich“

Teil der Kampagne war auch die Schaltung der ergänzenden Domain „aufinswaldreich“, die auf die bestehenden Seiten des TVSW führt. Der Fokus dabei liegt auf buchbaren Angebote in Siegen-Wittgenstein. Hier sind Pauschalen für jeden Geldbeutel hinterlegt, Links führen zum kompletten Online-Angebot, wie der TVSW erläutert.

Auch mehrere werbliche Facebookposts gehörten zur Kampagne: Dort wurden nach Angaben des Verbands rund 30.000 Personen erreicht und etwa 3350 Interaktionen verzeichnet. „Durch diese gute Vorarbeit konnten die regionalen Kampagneninhalte dann auch direkt an Tourismus NRW weitergeben werden, um dort im Rahmen der Landes-Kampagne ausgespielt und weiter verarbeitet zu werden“, heißt es weiter.

Lust auf Urlaub in Nordrhein-Westfalen wecken

Fast zeitgleich mit der TVSW-Kampagne startete nämlich die Kampagne „rauszeitlust – Mach mal NRW“ von Tourismus NRW mit dem Ziel, Nordrhein-Westfalen als spannendes Reiseziel bekannter zu machen. Dafür habe Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart im Juni Sondermittel in Höhe von 1,2 Millionen Euro bewilligt, wie der TVSW schreibt. Der Landestourismusverband habe seine Marketingaktivitäten für NRW als Reiseland sofort erheblich ausgeweitet. Die Kampagne stellt bekannte und unbekanntere Reiseziele und Sehenswürdigkeiten aus dem gesamten Bundesland vor.

Ziel sei es, Lust auf Urlaub in NRW zu machen „und eine Grundlage für den Neustart und nachhaltigen Erfolg zu legen“.

Weitere Infos zur Kampagne des Touristikverbandes und den regionalen Angeboten finden sich unter www.aufinswaldreich.de. Auch alle vorgestellten Touren und Ausflugsziele sind hier gelistet. Unter www.dein-nrw.de finden Interessierte Reisetipps aus allen Regionen und Städten des Landes

