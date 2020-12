Corona: Uni Siegen schließt Gebäude – Wachdienst im Einsatz

Siegen. Angesichts des Corona-Lockdowns schließt die Universität Siegen sämtliche Gebäude – mit Ausnahme von zwei Bibliotheken.

Mit Ausnahme der Bibliotheken auf dem Campus Adolf-Reichwein-Straße in Weidenau und am Unteren Schloss in Siegen sind sämtliche Universitätsgebäude geschlossen – mindestens bis in den Januar.

Das teilt die Leitung der Uni Siegen in einem Brief mit. Zutritt haben lediglich Personen mit einem Notfallausweis. „Um die Sicherheit in allen Universitätsgebäuden zu gewährleisten, ist ein erhöhter Wachdienst im Einsatz“, heißt es weiter.

Uni Siegen: Abgabefrist verlängert

Zudem arbeiten alle Beschäftigten ab Donnerstag, 17. Dezember, ausschließlich im Homeoffice. Lehrveranstaltungen und Prüfungen finden nicht in Präsenz statt, wer schriftliche Leistungen wie Bachelor- oder Hausarbeiten zwischen 17. Dezember und 10. Januar zu bearbeiten oder abzugeben hat, bekommt auf Antrag vier Wochen Verlängerung, schreiben Rektor Professor Holger Burckhart und Kanzler Ulf Richter.

Zugleich appelliert die Hochschulleitung an „Solidarität, Mitverantwortung, persönliche Achtsamkeit“.

Bereits vor rund zehn Tagen hat die Univerwaltung Präsenzpause vorverlegt und verlängert und Regelungen für das Arbeiten im Homeoffice bekannt gegeben.

