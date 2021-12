Corona Wilnsdorf: Scharfe Kritik an sturen Impfverweigerern

Das Ordnungsamt überprüft am Donnerstag alle Turnhallen in Wilnsdorf auf Einhaltung der Corona-Vorschriften, die Kontrollen werden in den kommenden Wochen fortgesetzt (Archivbild).

Wilnsdorf. Verweigerungshaltung weniger bringt Mehrheit in Gefahr, kritisiert Wilnsdorfs Bürgermeister Hannes Gieseler. Stärkere Kontrollen angekündigt.

Parallel zur Sitzung würden in allen Turnhallen der Gemeinde Überprüfungen der Corona-Vorschriften durchgeführt. Das gab Bürgermeister Hannes Gieseler im Haupt- und Finanzausschuss am Donnerstag, 2. Dezember, bekannt. „Das ist für uns nicht einfach nur Papier. Wir nehmen das ernst!“

Ähnliche Aktionen des Ordnungsamts kündigt er für die kommenden Wochen an. Es gehe darum, Menschen zu schützen, in einer Situation, in der eine Mehrheit durch die Verweigerungshaltung weniger in Gefahr gebracht werde. Gieseler kritisiert alle die heftig, die sich grundlos nicht impfen lassen wollen und fordert sie zu einer Änderung ihrer Haltung auf.

Mittwoch, 8. Dezember, werde zum Beispiel von 15 bis 18 Uhr im Ev. Gemeindehaus, „in der Rathausstraße 7, gleich hier gegenüber“, eine Impfaktion von Kirchenkreis und Diakonie angeboten. „Bitte nutzen Sie diese“, fordert Gieseler und bekommt reichlich Zustimmung aus dem Plenum.

