Coronavirus: Arbeitsagentur Siegen sagt Termine ab

Die Arbeitsagentur Siegen und die Jobcenter bieten wegen der Corona-Problematik derzeit keine persönlichen Beratungsgespräche an.

Siegen-Wittgenstein Die Siegener Arbeitsagentur und die Jobcenter stornieren alle persönlichen Gesprächstermine. Anträge sind möglich, Auszahlungen laufen weiter.

Die Agentur für Arbeit Siegen und die Jobcenter Siegen-Wittgenstein/Olpe sagen alle persönlichen Gesprächstermine ab. "Kunden haben keine finanziellen Nachteile", heißt es dazu in einer Mitteilung. Das gelte auch für die Auszahlung von Kindergeld und Kinderzuschlag.

"Nach einer telefonischen Arbeitslosmeldung können Anträge in den Hausbriefkasten geworfen per Mail geschickt oder über www.arbeitsagentur.de/eServices eingereicht werden", wie weiter erläutert ist. Grundsätzlich sollten derzeit alle Anliegen telefonisch geklärt werden. Es sei sichergestellt, "dass Leistungsauszahlungen an Bürger, die darauf angewiesen sind, erfolgen".

Kontakt zu den Siegener Servicehotlines:

Agentur für Arbeit Siegen: 0271/2301-100

Jobcenter Siegen-Wittgenstein: 0271/38469-100

Familienkasse Siegen: 0800/4555530

