Coronavirus: Busjubiläum in Siegen und Netphen abgesagt

Siegen/Netphen. Das Jubiläum „125 Jahre 1. Motoromnibus der Welt“ wird wegen der Corona-Epidemie abgesagt. Das haben die Städte Netphen und Siegen beschlossen.

Das Jubiläum „125 Jahre 1. Motorominus der Welt“ am nächsten Wochenende wird abgesagt. Das haben die Bürgermeister Steffen Mues (Siegen) und Paul Wagener (Netphen) am Dienstag beschlossen. Zu der Veranstaltung mit Bus-Korso von Deuz nach Weidenau, Zukunftsmeile in Weidenau, Festveranstaltung in der Bismarckhalle und Festabenden im Netphener Festzelt wären um die 100.000 Gäste erwartet worden.

Auch andere Veranstaltungen werden geprüft

Am Dienstag hat die Ortsbehördenkonferenz der Bürgermeister des Kreises Siegen-Wittgenstein, zu der der Landrat eingeladen hat. eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich mit weiteren Veranstaltungen im Kreisgebiet befassen wird, die für die nächsten Wochen bis Ostern geplant sind. Offiziell gilt die Empfehlung, auf Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 1000 Menschen zu verzichten. Der Kreis will aber auch kleinere Veranstaltungen auf mögliche Risiken prüfen.

