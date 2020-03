Coronavirus: Erster bestätigter Fall in Siegen-Wittgenstein

Kreis Siegen-Wittgenstein. Im Kreis Siegen-Wittgenstein gibt es den ersten bestätigten Coronafall. Ein Wilnsdorfer wurde nach einer Skifreizeit in Südtirol positiv getestet

Ein erster bestätigter Coronafall im Kreis Siegen-Wittgenstein wurde am Dienstagabend bekannt. Ein Mann mittleren Alters aus Wilnsdorf war mit einem Reiseveranstalter aus dem Münsterland auf einer Skifreizeit in Südtirol. Wieder angekommen war er in Siegen-Wittgenstein am Donnerstag, 5. März. Nach eigenen Angaben traten zwei Tage später leichte Erkältungssymptome auf. Am Montag, 9. März, wurde ihm daraufhin von einem mobilen Corona-Diagnose-Team des Kreisgesundheitsamtes zuhause eine Speichelprobe entnommen. Am Dienstag erreichte die Kreisverwaltung schließlich die Nachricht, dass der Patient positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Mittlerweile ist der Mann zwar schon wieder beschwerdefrei, trotzdem soll er bis zum 19. März in Quarantäne bleiben. Im Haushalt des Betroffenen leben keine weiteren Familienangehörigen und er hatte seit seiner Rückkehr aus Südtirol nach eigener Aussage auch keine engeren sozialen Kontakte. Das „Lagezentrum Gesundheit“ des Kreises ist sofort nach Bekanntwerden des positiven Testergebnisses zusammengetreten und hat Wilnsdorfs Bürgermeisterin Christa Schuppler informiert, die an den weiteren Beratungen in den Räumen des Kreisgesundheitsamtes teilnahm. https://www.wp.de/leben/coronavirus-die-wichtigsten-fragen-und-antworten-id228218053.html

Außerdem nahm das Gesundheitsamt Kontakt zu dem Reiseunternehmen im Münsterland auf, das die Adressen der anderen 32 Mitreisenden übermittelte. Drei von ihnen kommen ebenfalls aus Siegen-Wittgenstein. Das Kreisgesundheitsamt versuchte am Dienstagabend, Kontakt zu diesen Personen aufzunehmen, weitere Informationen liegen aktuell noch nicht vor. Sollten Krankheitszeichen bei ihnen erkennbar sein, sollen sie umgehend auf das Coronavirus getestet und unter Quarantäne gestellt werden, bis das Ergebnis vorliegt. https://www.wp.de/region/interaktive-karte-die-ausbreitung-des-coronavirus-id228619493.html

Auch falls keine Symptome auftreten, werden die Personen aufgefordert, sich für die Dauer von 14 Tagen selbst zu beobachten und bei ersten Anzeichen das Gesundheitsamt zu kontaktieren. Die Kontaktdaten der übrigen 29 Reisenden werden vom Kreisgesundheitsamt an die jeweils zuständigen Gesundheitsämter übermittelt.

