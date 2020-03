Das Gesundheitsamt des Kreises Siegen-Wittgenstein übernimmt die Empfehlung von Bundes- und Landesgesundheitsministerium, auf Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern in geschlossenen Räumen zu verzichten, um so die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Das hat Torsten Manges, Pressesprecher des Kreises Siegen-Wittgenstein, dieser Zeitung auf Anfrage mitgeteilt. Manges betont, dass auch das Gesundheitsamt in dieser Frage lediglich berät: Zuständig für Verbot oder Absage sind die Städte und Gemeinden und ihre Ordnungsbehörden.

Bürgermeister richten AG ein

Am Dienstag wird sich die Ortsbehördenkonferenz, zu der der Kreis turnusmäßig die Städte und Gemeinden einlädt, sich auch mit dem Corona-Thema befassen. Geplant ist, eine Arbeitsgruppe einzurichten, die sich mit dem weiteren Vorgehen befasst. Zeitdruck entsteht durch das am übernächsten Wochenende anstehende Jubiläumsfest „125 Jahre 1. Motoromnibus der Welt“ in Netphen und Siegen. Dazu werden zwar an drei Tagen rund 100.000 Besucher erwartet. Das Festgeschehen soll sich aber überwiegend unter freiem Himmel beim Korso der Busse von Deuz über Netphen nach Weidenau und bei der Busausstellung und der Zukunftsmeile in Weidenau abspielen. Schauplätze in geschlossenen Räumen sind die Bismarckhalle und das Festzelt auf dem Netphener Rathausplatz, die aber jeweils von deutlich weniger als 1000 Menschen aufnehmen können.

Auf alle Fälle Einwegbecher

Netphens Bürgermeister Paul Wagener zeigte sich am Montag noch optimistisch: „Ich gehe davon aus, dass das Jubiläum stattfindet.“ Bereits bei einer früheren Besprechung sei mit dem Gesundheitsamt verabredet worden, zwecks Infektionsschutz beim Getränkeausschank auf Einwegbecher zurückzugreifen.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Hier ist unser Newsblog zu Corona.