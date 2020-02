Coronavirus: Siegener Krankenhäuser mit Sorgen-Telefon

Siegen. Das St. Marien-Krankenhaus und das Diakonie-Klinikum Jung-Stilling in Siegen schalten am Wochenende Sorgen-Telefone in Sachen Coronavirus.

Das St.-Marien-Krankenhaus und das Diakonie Klinikum Jung-Stilling schalten am Samstag, 29. Februar, und Sonntag, 1. März, jeweils ein Corona-Sorgentelefon.

Besorgte Bürgerinnen und Bürger können im St. Marien-Krankenhaus an beiden Tagen zwischen 10 und 12 Uhr Fragen zu der neuen Erkrankung an Fachärztinnen und -ärzte richten, heißt es dazu in einer Mitteilung.

Im Diakonie-Klinikum stehen Experten jeweils von 12 bis 14 Uhr zur Verfügung. Die Nummer für das St. Marien-Krankenhaus lautet 0271/231-2118.

Das Diakonie Klinikum Jung-Stilling ist unter 0271/333-40666 zu erreichen.

