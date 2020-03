Coronavirus: Siegener Online-Markt Lozuka bietet Versorgung

Siegen. Wegen des Coronavirus hat der Siegener Online-Marktbetreiber Lozuka ein Notfallkonzept erstellt, um etwa Haushalte mit Lebensmitteln zu beliefern

In Sachen Coronavirus bietet der Siegener Online-Marktbetreiber Lozuka spontan und zeitlich begrenzt Hilfe in der Versorgung der Haushalte mit Produkten des täglichen Bedarfs. Das inzwischen in einigen Regionen Deutschlands tätige Unternehmen hat ein Notfallkonzept erstellt: Die IT-Plattform des Marktplatzes kann innerhalb von 24 Stunden für interessierte Regionen freigeschaltet und etwa mit Lebensmitteln bestückt werden.

Lozuka-Kunden können auf der Online-Plattform Waren einkaufen, die dann aus teilnehmenden Geschäften zusammengestellt und nach Hause geliefert werden. Dieses Konzept könne nun kurzfristig ausgeweitet werden, so Gründer Patrick Schulte: Lozuka schließt bei Bedarf mit Direktvermarktern und Supermärkten, aber auch Hilfsorganisationen und regionalen Mittagstischen Verträge und dockt sie an die Plattform an. Die Region müsse lediglich die Infrastruktur des Lieferservices zur Verfügung stellen. Die Idee: Taxidienste, Speditionen oder karitative Hilfsorganisationen und Hilfswerke könnten den Transport zum Kunden kurzfristig übernehmen, so Schulte.

Lozuka Siegen bietet mit Notfallkonzept nur beschränktes Sortiment

Die Aktion ist zeitlich begrenzt und soll sich auf Grundnahrungsmittel und ein eingeschränktes Sortiment etwa von Apotheken und Sanitätshäusern beschränken, kann aber auch in einen Regulärbetrieb überführt werden, so Lozuka. Kosten für den Betrieb der IT-Plattform fielen keine an, der örtliche Initiator müsse nur Lieferservice und Zahlungsabwicklung vor Ort koordinieren. Auch dabei unterstützt Lozuka.

In den von Lozuka versorgten Regionen würden bereits verstärkt Konserven und nicht verschreibungspflichtige Medikamente im Warenkorb landen. „Da wir am Morgen sehr früh bei den angeschlossenen Händlern die Ware abholen, gab es bisher bei Lozuka noch keine Engpässe bei der Auslieferung“, sagt Schulte. „Viele unserer Kunden meiden momentan das öffentliche Leben und kaufen verstärkt online ein.“

Die Aktion des Online-Marktplatzbetreibers kann bei der Lozuka-Hotline unter 0271/30 38 67 0 abgerufen werden. www.lozuka.com.

