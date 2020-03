Pandemie Coronavirus: Stadt Siegen will Hilfe digital koordinieren

Siegen. Die Stadt Siegen hat eine Anlaufstelle für freiwillige Helferinnen und Helfer sowie Hilfesuchende eingerichtet, in der Kontakte vermittelt werden.

Ehrenamtliches Engagement von Siegenern in der Corona-Krise kann es etwa in Form von Nachbarschaftshilfe für Besorgungsgänge oder Einkaufshilfen geben.

Für eine städtische Austausch-Plattform ist im Serviceportal, www.serviceportal-siegen.de , ein entsprechendes ausfüllbares Formular eingerichtet, über das unkompliziert Hilfe angeboten oder Unterstützung angefragt werden kann. Das Formular ist zu finden unter dem Hashtag #coronabeSIEGEN.

„Es geht nichts über die bewährte Nachbarschaftshilfe, mit unserem Aufruf wollen wir helfen, diese zu koordinieren“, sagt Bürgermeister Steffen Mues. Zugleich soll eine Lücke gefüllt werden, wenn unmittelbare Nachbarn oder Freunde nicht bereitstehen können. „Mit unserem Aufruf als Stadt Siegen können wir eine sehr große Zahl von Menschen erreichen.“

Aushang in Siegener Mehrfamilienhäusern

Wer darüber hinaus weitere Menschen zur solidarischen Unterstützung bewegen möchte, findet auf der städtischen Homepage, www.siegen.de , ein Muster-Formblatt. Dieses kann beispielsweise in Mehrfamilienhäusern ausgehängt werden.

Gesucht werden freiwillige Helferinnen und Helfer, die Mitmenschen in der aktuell sehr schwierigen Situation unterstützen – Hilfe „von Haustür zur Haustür“ eben. Beispielsweise um mit einer Besorgungsfahrt eine alleinerziehende Mutter zu entlasten oder einen älteren Mitmenschen. „Schon kleine Nachbarschaftsdienste tragen zu einem solidarischen Miteinander bei“, so Mues.

Die Hoffnung der Verantwortlichen: Durch das Angebot der Stadt Siegen und privaten Initiativen wie „SoliNa Siegen“, https://linktr.ee/solinasiegen , sowie des Kreises Siegen-Wittgenstein, #siwiHilft, entsteht ein weit verzweigtes heimisches „Unterstützer-Netzwerk“ – denn „ein ‚Zuviel‘ an Hilfe kann es in Zeiten von Corona nicht geben “, betont der Bürgermeister.

Unterstützung in Siegen ist kostenlos

Die städtische Anlaufstelle ist per E-Mail direkt erreichbar unter buergermeister@siegen.de oder telefonisch unter 0271/404-1239, montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 12.30 Uhr.

Voraussetzung ist, dass diejenigen, deren Kontaktdaten aufgrund der besonderen Corona-Lage an Dritte weitergegeben werden, damit einverstanden sind. Die Hilfeerbringung wie auch die Inanspruchnahme erfolgt ohne Haftung der Stadt Siegen, die Unterstützung ist kostenlos. Es gibt keine Gewähr dafür , dass Vermittlungen zustande kommen.

Auch der Heimatverein Achenbach bietet Hilfe an. Senioren mit körperlichen Einschränkungen oder Risikopatienten, die in Achenbach, Fischbacherberg und Rothenberg alleine sind, deren Familien weit weg sind oder die nicht helfen können, können sich unter 0271/23419363 melden.

„In diesen Zeiten sind wir alle gefordert, unseren Nachbarn und all denen, die Hilfe benötigen, ganz besonders zur Seite zu stehen“, heißt es in der Pressemitteilung des Heimatvereins. denkbar sei die Hilfe beim Einkaufen von Lebensmitteln und das Besorgen von Medikamenten, ebenso aber auch das Gespräch, wenn jemand „einfach mit jemanden reden“ wolle.

Heimatverein Siegen-Achenbach ist „verlässlicher Ansprechpartner“

Der Heimatverein sei seit vielen Jahren für die Menschen in Achenbach und Umgebung ein verlässlicher Ansprechpartner in allen Fragen, die den Ort und seine Bewohner betreffen. „Gerade in Krisenzeiten wie jetzt möchten wir unsere Hilfe noch einmal verstärken. Wir lassen niemanden alleine.“

Auch in der Corona-Krise ist die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle (EFL) des Evangelischen Kirchenkreises Siegen für ihre Klientinnen und Klienten und alle Ratsuchenden da. Zwar gilt bis zum 19. April ein Betretungsverbot für die Einrichtung, als Alternative bietet die EFL aber eine telefonische Beratung an. Sie gilt auch für die Schwangerschaftskonfliktberatung und für Neuanmeldungen.

Die wöchentliche Offene Sprechstunde, mittwochs von 8.15 bis 11.30 Uhr, bleibt telefonisch ebenso bestehen. Ausgenommen sind lediglich Paar- und Familienberatungen. Erreichbar ist die EFL unter 0271/250280.

Hotlines hat die Agentur für Arbeit Siegen geschaltet: für Arbeitnehmer: 0800/4 5555 00, für Arbeitgeber: 0800/4 5555 20. Informationen zum Thema stehen auf der Seite www.arbeitsagentur.de/Kurzarbeit.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Hier geht es zum Newsblog mit den aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus.