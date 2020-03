Siegen. Von der kommenden Woche an sollen in NRW alle Schulen geschlossen bleiben. So reagieren Schulen in Siegen auf die Entscheidung.

Wegen des Coronavirus werden in NRW alle Schulen in der ersten Hälfte der kommenden Woche schließen. Das hat die Deutsche-Presse-Agentur am Freitag von der Landesregierung erfahren. Die Schulen sollen mit den Osterferien für etwa fünf Wochen geschlossen bleiben. Offen bleibt zunächst die Frage nach der Betreuung der Schüler. Wie die Schulen in Siegen reagieren, zeigt ein erster Überblick.hier gibt es mehr artikel und bilder aus dem siegerland

Fürst-Johann-Moritz Gymnasium setzt auf Digitalisierung

„Wir müssen bedenken, dass die Schulschließungen keine vorgezogenen Osterferien sind, sondern die Lernverpflichtung bestehen bleibt“, sagt Rüdiger Käuser, Schulleiter des Fürst-Johann-Moritz Gymnasiums. „In dem Bereich haben wir wenig Erfahrungen. Die Schule blieb in den vergangenen Jahren mal ein paar Tage wegen Schneefalls geschlossen, mehr jedoch nicht“, erzählt Käuser. Die Maßnahme habe dramatische Folgen, so der Schulleiter. Eltern, die im medizinischen Dienst arbeiten, können seiner Meinung nach nicht zuhause bleiben, weil sie an anderer Stelle gebraucht werden. „Wir können nicht voraussetzen, dass sich Großeltern um die Kinder kümmern.”

Über ein Betreuungsangebot an der Schule habe er bereits nachgedacht, das sei aber rechtlich noch unklar. Er musste bereits Exkursionen, Wanderfahrten und das Schulkonzert an diesem Samstag absagen. „Das sind Highlights für die Schüler, die jetzt ausfallen“, sagt Käuser, „nur der Kernbereich Unterricht findet statt.“

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

An der Siegener Dalton-Schule stehen nun Schüler im Fokus, die sich auf das Abitur vorbereiten. Der Unterricht soll digital erfolgen. Ein standardisiertes Verfahren habe seine Schule nicht, so Käuser. „Das sprechen die Klassenleitungen mit den Schülern ab.“ In der Regel kommunizierten die Lehrer über den E-Mail-Verteiler oder nutzten Skype. Die Hausaufgaben sollen dann in die Cloud hochgeladen werden, so Käuser. „Als Dalton-Schule binden wir diese Technik bereits regulär in unserem Schulalltag ein.“ Für ihn sei es bemerkenswert, wie seriös und konstruktiv Schüler sowie Eltern mit der Situation umgehen würden. „Es gibt keine Hysterie“, sagt Käuser. Das Kollegium werde am Montag dennoch in die Schule gehen.

Bertha-von-Suttner-Schule mit Wochenplan

Für Wolfgang Rohleder braucht es in dieser Situation eine zentrale Lösung für die Siegener Schulen. „Es muss nicht jede Schule einzeln handeln“, sagt der stellvertretende Schulleiter der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule. Mit zwei Gebäuden könne er sich vorstellen, dass die Gesamtschule dafür ausgewählt werden könnte. „Jedoch ist der Zugriff auf die Schüler nun schwieriger“, sagt Wolfgang Rohleder. Der Schwerpunkt an der Gesamtschule liege auf eine geeignete Vorbereitung der Schüler auf die Zentralen Prüfungen nach der zehnten Klasse sowie dem Abitur. Für die zehnten Klassen gebe es bereits Vorbereitungshefte, so Rohleder. Beim Abitur sei die Vorbereitung jedoch schwieriger. „Die Termine für die Abi-Prüfungen müssen nun auch verschobenen werden“, sagt der stellvertretende Schulleiter.

An der Bertha-von-Suttner Gesamtschule werde man an dem bisherigen Lernprinzip festhalten, sagt Rohleder. Ihr Aufgaben bekommen die Schüler bereits in vorgegebenen Wochenplänen: In der Regel gelten die für 14 Tage und werden nachmittags von den Schülern bearbeitet, so Rohleder. Darin enthalten sind neue Übungen, Wiederholungen und das selbstständige Lernen in den Kernfächern Deutsch, Mathe, Englisch und einem Wahlpflichtfach. Das Verfahren soll nun auf drei Wochen bis zu den Osterferien erweitert und ergänzt werden. Dass die Aufgaben digital geprüft werden, sei in dieser Zeit jedoch nicht möglich, so Rohleder. „Eine Kontrolle gibt es dann erst nach den Ferien.“

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Hier geht es zum Newsblog mit den aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus.