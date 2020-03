Coronavirus: Zwei weitere Infektionsfälle in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Die Zahl der Infektionsfälle mit dem neuen Coronavirus ist in Gelsenkirchen auf drei gestiegen. Die Stadt gibt am Nachmittag Details bekannt.

Die Zahl der Infektionsfälle mit dem neuen Coronavirus in Gelsenkirchen wächst. Nach einer Altenpflegerin aus Gelsenkirchen am Mittwoch, die für einen Essener Pflegedienst tätig ist, sind am Donnerstag zwei weitere Fälle in Gelsenkirchen bekannt geworden.

Stadt informiert in einer Pressekonferenz

Alle drei Personen wohnen in einem Haushalt und befinden sich ersten Angaben der Stadt zufolge in häuslicher Quarantäne. Details gibt die Verwaltung in einer Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag bekannt. Vormittags hatte dazu eine Art Krisenstab getagt.

Auch der Pflegedienst, bei dem die infizierte Mitarbeiterin angestellt ist, hat zwei weitere Mitarbeiter ausgemacht, die am Coronavirus erkrankt sind. Diese beiden Mitarbeiter, ein Mann und eine Frau, hätten regelmäßig Kontakt zu etwa 30 Patienten, berichtet Essens Stadtsprecherin Silke Lenz. Derzeit würden Proben genommen.

In der Nachbarstadt Essen gibt es demnach aktuell fünf Infektionsfälle, in Bochum zwei.

Anrufe besorgter Senioren, die Pflege in Anspruch nehmen

In der Redaktion dieser Zeitung sind am Donnerstag Anfragen besorgter Senioren eingegangen, die befürchten, sich über Pflegekräfte, die sie besuchen, ebenfalls anzustecken. „Besorgte Bürger, die befürchten, sich angesteckt zu haben, wählen am besten die Nummer 116117“, riet Stadtsprecher Oliver Schäfer.

Das raten Experten Hilfesuchenden und Besorgten

In zwei Fällen sollten Bürger nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung ihre Erkältungssymptome auf das Coronavirus untersuchen lassen: Zum einen, wenn sie auch Kontakt zu jemandem hatten, bei dem das Coronavirus im Labor nachgewiesen wurde. Oder zum anderen, wenn Sie sich vor Kurzem in einem der Risikogebiete (China, Iran, Italien, Südkorea).

Trifft mindestens einer dieser beiden Fälle zu, sollten sich Bürger telefonisch an ihren Hausarzt wenden oder die Notrufnummer der Ärztebereitschaft – 116117 – wählen. Informationen über die Risikogebiete bietet das Robert Koch-Institut (www.rki.de). Nach aktuellem Kenntnisstand dauert es zwischen Ansteckung und ersten Krankheitszeichen bis zu 14 Tage.