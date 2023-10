Crash in Kreuztal: B 508 voll gesperrt, langer Lkw-Stau

Autos wichen wegen des Unfalls in die Seitenstraßen aus, vor allem Lkws stauten sich auf der B 508 in Kreuztal-Ferndorf.

Ferndorf. Transporterfahrer übersieht haltende Fahrzeuge und fährt mit Wucht auf. Bilanz: Zwei Autos mit Totalschaden und gesperrte Hauptverbindungsstraße.

Ein Auffahrunfall auf der Marburger Straße in Ferndorf hat am Montag, 9. Oktober, für eine Vollsperrung der Hauptverbindungsstraße zwischen Kreuztal und Hilchenbach gesorgt. Besonders die Lastwagen, die nicht wie Autofahrer die Seitenstraßen ausweichen konnten, standen in einem langen Stau auf der B 508.

Wie die Polizei vor Ort erklärte, musste ein 50-jähriger Lkw-Fahrer auf Höhe der Ferndorfer Rettungswache in Fahrtrichtung Hilchenbach verkehrsbedingt anhalten. Ein 54-jähriger Jeep-Fahrer hielt ebenfalls, nicht so ein 21-Jähriger, der in einem Ford Transit unterwegs war. Er prallte mit voller Wucht auf den Jeep und schob diesen gegen den Laster. An beiden Autos entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden.

Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe war auch die Feuerwehr verständigt worden. Die Einsatzkräfte erhielten aber nach wenigen Minuten einen Rückalarm, da ein Mitarbeiter vom Baubetriebshof die Fahrbahn abstreute. Der Rettungsdienst, kümmerte sich um den Jeep-Fahrer, der von Seiten der Polizei als Leichtverletzt eingestuft wurde. Ein Transport ins Krankenhaus war aber nicht erforderlich.

