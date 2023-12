Krombach Kreuztal: Der gemütliche Weihnachtsmarkt vor und in der Krombachhalle geht in die 34. Runde und ist schon am ersten Tag ein voller Erfolg.

Viele kulinarische Leckereien gab es auch diesmal wieder auf dem 34. Crombacher Weihnachtsmarkt vor und in der Krombachhalle: Seit Monaten liefen die Vorbereitungen, damit der beliebte Markt wieder ein Erfolg wird – seit 1990 haben die Veranstalter fast eine Million Euro für soziale Zwecke erwirtschaftet und kranke, behinderte, arme, hilfebedürftige oder sonst wie in Not geratene Menschen mit Spenden unterstützt. Der Erlös dieser Ausgabe ist für drei Projekte bestimmt: Spenden bekommen die Initiative „BEN hilft - Stark machen gegen DIPG“, die sich um Kinder mit einer seltenen Tumorerkrankung kümmert, außerdem der Kreuztaler Verein Invema und das Josefshaus in Olpe.

Pünktlich um 14 Uhr ging es am Samstagnachmittag los. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt: Am Stand der Familie Beerwerths etwa gab es aus einer großen Bratpfanne kross gebratene Bratkartoffeln mit Speck, Zwiebeln und Spiegele, direkt daneben Waffeln mit Puderzucker, wenige Meter weiter natürlich auch Grillwürstchen. Außerdem: Geschenkartikel, Mandeln, Zuckerwatte, Glühwein, Kinderpunsch, heißer Kakao mit Sahne und vieles mehr. Der Nikolaus verteilte Süßigkeiten and die Kinder.

An Beerwerths Stand auf dem Crombacher Weihnachtsmarkt gab es knusprig gebratene Bratkartoffeln mit Speck, Zwiebeln und Spiegelei. Foto: Jürgen Schade

Jede Menge Programm, gute Musik und leckeres Essen beim Crombacher Weihnachtsmarkt

Am Abend war es richtig voll in Krombach; viele hundert Besucher waren gekommen, um Freunde zu treffen, zu klönen, zum Genießen. Neben Kutschfahrten drehte sich bis in den Abend hinein das Kinderkarussell, während in der Krombachhalle ein Spielparadies für die Kleinen eingerichtet war. Preise gab es bei der Tombola zu gewinnen. Auf der Bühne spielten der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde, die Alphornbläser aus Neuenkleusheim, das Jugendorchester des Musikvereins Neuenkleusheim sowie die Band „Superliquid“.

Der Sonntag begann um 11.30 Uhr mit einem gut besuchten Familiengottesdienst in der Krombachhalle. Außerdem in traten das Blasorchester der Stadt, die Spielmannszüge Littfeld sowie das Tanzensemble „Farben des Orients“, der Tanzclub „Casino“ Kreuztal und Frank Neuser mit Jonglage und Feuershow auf.

Wer es süß mag: Waffeln mit Puderzucker gibt es beim Crombacher Weihnachtsmarkt natürlich auch. Foto: Jürgen Schade

