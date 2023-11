Die Südwestfalen-IT in Siegen: Bald soll mit der schrittweisen Wiederherstellung begonnen werden.

Cyberangriff Siegen: So langsam geht es voran bei der SIT

Siegen Südwestfalen-IT: Die infizierten Systeme sind analysiert, mit diesen Erkenntnissen sollen die wichtigsten Dinge bald wieder hochgefahren werden.

Die Südwestfalen-IT (SIT) vermeldet größere Fortschritte in Sachen Cyberangriff: Die erste Phase der forensischen Analysen der betroffenen Systeme sei demnach abgeschlossen. Die gewonnenen Erkenntnisse über das Ausmaß des Schadens durch den „Erpressungstrojaner“ würden nun genutzt, um alle Kundensysteme in einem systematischen Prozess zu untersuchen, heißt es in einer Mitteilung: „Hierbei geht die SIT mit größter Sorgfalt vor.“ Wie inzwischen bekannt geworden ist, beläuft sich die Zahl der - mehr oder weniger - betroffenen kommunalen Verwaltungen auf vermutlich 103.

Die Südwestfalen-IT betreibt seit Bekanntwerden der Attacke einen erweiterten Krisenstab mit Vertretern der Kunden; bis Ende dieser Woche werde gemeinsam mit den Mitgliedern festgelegt, welche Fachverfahren für die Verwaltungen am wichtigsten sind und als erste wieder zur Verfügung stehen sollen. In Siegen-Wittgenstein ist das neben den Sozialsystemen vor allem das Kfz-Zulassungswesen. Danach könne mit der schrittweisen Wiederherstellung der Systeme begonnen werden.

Fortschritte vermeldet die SIT auch bei Behelfs-Prozessen, mit denen die Verwaltungen ohne die üblichen IT-Systeme arbeiten können, zumindest eingeschränkt. Man sei zuversichtlich, dass die ersten „Workarounds“ in der kommenden Woche eingeführt werden können, so dass die Bürgerinnen und Bürger einige öffentliche Dienstleistungen zumindest behelfsweise wieder nutzen können.

